Fue a comer en familia; muere atropellado

José Ángel López Cortez, de 83 años, encontró la muerte después de que ayer por la mañana salió a comer en compañía de su familia a un mercado de segunda mano de la colonia Felipe Ángeles. El hombre y tres personas más fueron embestidos por una camioneta que se quedó sin frenos.El cuerpo quedó tendido sobre la calle Ignacio Mejía y casi Arroyo de las Víboras.Una mujer embarazada y dos menores de edad resultaron lesionados y fueron trasladados a la Clínica de Maternidad Santa María de los Ángeles, a media cuadra de donde se registró el accidente. Sin embargo, personal del sanatorio sólo dio a conocer del estado de salud de dos hospitalizados.El conductor responsable, identificado como Celestino Hernández Espejo, de 65 años de edad, quiso darse a la fuga, pero fue detenido por agentes de la Policía Municipal en la avenida 16 de Septiembre y calle Nogal.El peritaje de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) establece que la camioneta blanca de redilas –cuya marca y modelo no fueron dados a conocer– tomó la calle Ignacio Mejía en sentido de oriente a poniente pero al quedarse sin frenos no alcanzó a detener la marcha, impulsándose de bajada por unos 100 metros y atropellando a las cuatro víctimas.Estadísticas oficiales indican que en el año se han registrado 109 muertes en accidentes viales, superando las 103 que se documentaron en todo el 2015.José Ángel había acudido a desayunar con su esposa e hijo a un negocio ubicado en la calle Arroyo de las Víboras, cuando repentinamente se levantó y dijo a sus familiares que caminaría para ver los artículos de segunda mano.Apenas había caminado media cuadra por la calle Ignacio Mejía cuando la camioneta lo impactó.Habitantes de la colonia dijeron que es común el enfrentamiento entre automovilistas y peatones, pues con la puesta del mercado ambulante se reducen los espacios por dónde circular.“Deben de tener un poquito de consideración y de respeto por la vida”, dijo una mujer que tiene su domicilio en la calle Ignacio Mejía.Amigos de José Ángel dijeron que era un trabajador jubilado del Rastro Municipal, que se sostenía vendiendo productos de segunda mano en su casa de la colonia Mariano Escobedo.La mujer embarazada y una niña que resultaron lesionadas en el atropello, se encuentran fuera de peligro, lo informó personal de la Clínica Santa María de los Ángeles.De manera extraoficial, personal del lugar comentó que la infante de 7 años sólo presentó un golpe en la cara y la mujer, con 37 semanas de gestación, tenía dolor de cadera debido a la caída.A la mujer le realizaron un sonograma en el que se observó que el bebé se encuentra en óptimas condiciones de salud, pero no se descartó que el alumbramiento se adelante.Aunque se informó que probablemente serían trasladadas a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el organismo no confirmó la información. (F. Chávez / Con información de M. Morones / El Diario)

