Asegura PGR las 8 toneladas de pólvora que venderían aquí

Los cinco hombres detenidos en posesión de ocho toneladas de pólvora que transportó un camión para ser comercializada al menudeo en esta frontera, fueron remitidos junto con la evidencia a la Procuraduría General de la República (PGR), por delitos federales.Los detenidos fueron identificados como David M. G. de 20 años, José Ángel F. Q. de 19 años, Rodolfo M. Q. de 21, Carlos D. G. de 21, y Jaime M. O. de 32.Éste último es el conductor del camión azul Freightliner, modelo 2017, con placas de circulación del estado de México donde se encontraba la mercancía, dio a conocer la Policía Municipal a través de un comunicado.Antes, el vehículo y su peligrosa carga estuvieron bajo custodia policial y reguardo del personal de Dirección General de Protección Civil en la estación de Bomberos número 8, ubicada en la calle Barranco Azul.Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil, recordó que en la ciudad se han registrado casos de mutilaciones o decesos por el uso indebido de “palomitas” comercializadas en forma clandestina en tiendas de abarrote.Dijo que se evitó una “verdadera tragedia” en la ciudad, ya que el material explosivo, asegurado luego de una llamada anónima, pudo provocar una explosión de grandes dimensiones.“Años atrás tuvimos un incidente por pólvora que fue almacenada en forma clandestina y una persona murió en la explosión, en ese accidente propietarios de casas a tres cuadras a la redonda reportaron daños y era una cantidad mucho menor. Ocho toneladas es muchísimo explosivo”, dijo el funcionario.El arresto se dio la noche del pasado domingo en la colonia San Antonio, afuera de una casa en la calle Granada cruce con la calle Grecia, numeral 5242, cuando cinco sujetos fueron sorprendidos descargando varias cajas de cartón de manera sospechosa, ya que era introducida la mercancía a una casa abandonada.“En esos momentos fueron cuestionados por el contenido de las cajas y su procedencia, descubriéndose que era pirotecnia y que no tenían los permisos correspondientes; siendo detenidos en esos momentos y asegurada la mercancía”, refiere el boletín de prensa.Hugo Humberto Pedroza Salazar, jefe de la Guarnición Militar en Ciudad Juárez, dijo que el cargamento no estaba debidamente acreditado y ponía en riesgo la vida de los habitantes de la colonia.“El problema con este cargamento es que se estaba descargando en un área que no reunía las condiciones de seguridad que establecen las disposiciones técnicas para este material”, dijo.Dentro de la vivienda se localizó aproximadamente una tonelada del material ya asegurado, mismo que se encontraba empaquetado y marcado para ser entregado a diferentes distribuidores de la ciudad a bordo de una camioneta Toyota roja, modelo 2008; mientras que en el camión se aseguraron otras siete toneladas de pirotecnia.De acuerdo al Reglamento de Policía y Buen Gobierno, el capítulo segundo relativo a las infracciones, señala en el artículo 6 que son faltas contra el orden, la seguridad y la tranquilidad de las personas detonar cohetes, encender juegos pirotécnicos, hacer fogatas o usar explosivos en lugares públicos sin permiso de la autoridad correspondiente.En este caso correspondería a la Dirección de Comercio Municipal permitir la venta de la pólvora, sin embargo, hasta ayer ninguna dependencia municipal confirmaba la existencia de un permiso para el almacenaje y posterior distribución de los fuegos pirotécnicos.El traslado de la pirotecnia se hizo bajo el resguardo de los elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional y personal de Protección Civil Municipal.

