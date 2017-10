Vuelven retenes antiebrios

El Municipio reactivó anoche los puntos aleatorios de revisión para detectar a conductores ebrios y ‘sacarlos de circulación’, informó el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez.Dijo que esta vez los retenes no se instalarán cerca de bares o centros nocturnos, sino en sectores donde se registran con mayor frecuencia accidentes provocados por guiadores que consumieron alcohol.Afirmó que desde ayer giró la instrucción a la directora de Tránsito, Verónica Jaramillo Argüelles, de que además de la multa se sancione con horas de cárcel, según el estado de ebriedad.Si el conductor va en primer grado será recluido 12 horas; en segundo 24 , y en tercer grado, 36 horas.Los amonestados están obligados a pagar multas económicas de los 50 a los 80 salarios mínimos (3 mil 652 a 5 mil 843 pesos) por violentar el Reglamento de Tránsito que impide al guiador utilizar su vehículo si se encuentra ebrio.De acuerdo con datos oficiales, en lo que va del año suman 108 muertes viales, cifra que rebasa la del 2015, cuando se contabilizaron 103 decesos por esta causa.Cabada dijo ayer que los puntos de revisión no se instalarán donde normalmente se hacía, “porque no tenía lógica, lo hacían regularmente frente a los antros”.“Le he pedido a la directora de Vialidad que conforme a estadística, se instalen en donde se presentan con más frecuencia accidentes relacionados con el alcohol”, señaló.El alcalde hizo estas declaraciones en la sesión de Cabildo de ayer, en la que además se aprobó que estos operativos se implementen en diciembre y el Municipio lance una campaña de concientización para que los conductores eviten conducir si consumieron alcohol.“Tenemos que prevenir las mayores tragedias posibles en esta temporada, es un peligro para quienes andamos o tenemos que andar en la noche en la vía pública”, expuso el regidor del PAN Hiram Contreras Herrera. El presidente municipal expuso que actualmente el reglamento contempla detener al conductor, según el grado de intoxicación por alcohol, y además aplicar la sanción administrativa correspondiente.El Cabildo acordó también que la Dirección General de Tránsito (DGTM) establezca una campaña preventiva en medios de comunicación y redes sociales.Además de visitas programadas en escuelas de diferentes niveles con el propósito de concientizar al alumnado sobre el problema que ocasiona el consumo de alcohol, y que a su vez, sean promotores entre sus familias.Para prevenir accidentes, Tránsito dio a conocer que durante la temporada decembrina policías y tránsitos llevarán hasta sus casas a conductores ebrios que sean detectados circulando.Si algún automovilista es retenido por conducir con algún grado de alcohol en la sangre, puede pedir el apoyo del número de emergencia 911 para que solicite que una patrulla de Seguridad Pública o de Tránsito que lo lleve hasta la puerta de su casa, sin ningún costo para el conductor. (Araly Castañón / El Diario)

