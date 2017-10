Adeudan Bachilleres 6 y 11 más de 500 mil pesos a la CFE

Los planteles 6 y 11 del sistema de Bachilleres se quedaron sin energía eléctrica. Presentan un adeudo de alrededor de 575 mil pesos en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).Eduardo Limón, coordinador de los Colegios de Bachilleres en la ciudad, informó que el suministro de luz fue interrumpido por casi dos horas para luego ser reestablecido.Desglosó que el Cobach 11 tiene un adeudo de 325 mil pesos y el 6 de más de 250 mil. Aunque destacó que será la Coordinación del Cobach quien deberá de hacer frente a los gastos.“Se está solventando con los recursos propios, ya estamos atendiendo la problemática lo antes posible. Fue un asunto que se resolvió en máximo dos horas”, expresó Eduardo Limón vía telefónica.La mañana de ayer cuadrillas de la (CFE) realizaron los cortes en ambas preparatorias.“Tenemos un convenio con la CFE pero se adelantaron con las fechas y por eso se registró la suspensión. Pero en cuanto se comentó la situación solucionaron el hecho’, expresó el encargado de las instituciones.Indicó que la fecha de pago sería hasta el 12 de diciembre y personal de la CFE lo realizó siete días antes, es decir, ayer.Limón informó que al llegar a la coordinación se encontró con una serie de adeudos a esta dependencia desde hace casi un año. Dijo que en general hay problema de adeudo en los Bachilleres pero los focos rojos se registran en el plantel 6 y 11.En cuanto a las actividades de los alumnos, señaló que ya hay pocos estudiantes y no hubo afectaciones mayores.A través de un comunicado de prensa emitido por la Coordinación del Colegio de Bachilleres, se enfatizó que Iram Gerardo Chaparro, superintendente de la CFE en la localidad, no acudió a una reunión el pasado viernes en donde se iba a tratar el tema de los convenios.También se solicitó información al titular de la CFE pero hasta el cierre de la edición no se había concretado la entrevista.Limón expuso que se encontraron diversas conexiones indebidas en las instituciones que fueron reportadas a la dependencia federal, que realizó ajustes que generaron un aumento considerable.El Bachilleres 6 está en la calle Faraday del Parque Industrial Bermúdez. El 11 está situado en la calle Francisco González Bocanegra, al suroriente de la ciudad.

