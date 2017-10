Presentan cargos contra doctora por mala práctica

El Ministerio Público (MP) presentó ayer cargos contra una médico maxilofacial, al acusarla del delito de lesiones ocasionadas presuntamente por una mala práctica médica.Al formular cargos en contra de Adriana Díaz de León, un agente del MP le informó a un Tribunal de Control que la galeno se apartó de realizar un procedimiento de forma correcta, presuntamente simuló una cirugía y cobró.En noviembre de 2011 presuntamente Díaz emitió un diagnóstico preoperatorio a Aidé Aremy Salcedo Ortega, le sugirió que se practicara una cirugía ortognática para corregir un problema de salud que padecía. Al parecer le recomendó un corte mandibular del lado derecho para corregir el maxilar y sugirió un injerto sintético de hueso a fin de evitar un rechazo, detalló el fiscal.El representante social también refirió que Díaz de León propuso un corte del maxilar izquierdo para acomodar correctamente la mandíbula; un corte en el mentón y fijar los huesos con placas metálicas.La cirugía fue el 26 de noviembre del 2011 en la Clínica Centeno ubicada en la calle que lleva el mismo nombre a la altura del número 7986.“Sin embargo, contrario a lo diagnosticado y como ejecución del procedimiento médico que se considera correcto para la necesidad de salud de la paciente, usted se apartó de realizar el procedimiento, pues no se realizó el corte y desplazamiento anterior de maxilar superior (...) por lo cual se demuestra una simulación quirúrgica, ya que ésta no se realizó pero sí se cobró”, afirmó el fiscal.El fiscal le informó al juez y a la acusada que la investigación también se sigue porque al parecer en el maxilar inferior Díaz de León sí realizó unos cortes pero el método de fijación no fue lo indicado ni por el que se le pagó.El representante social afirmó que las lesiones ocasionadas a la víctima sanaron hasta que fue sometida a una segunda cirugía; le dejaron consecuencias médico-legales a Salcedo Ortega, ya que sufrió problemas respiratorios, batalló para deglutir saliva y alimentos durante casi dos años, el uso de un material no adecuado le dejó una deformidad permanente antiestética desde abajo del ángulo de la mandíbula hacia el lado derecho del cuello y la dejó sin sensibilidad en el mentón.El juez de Control, Juan Melitón Hernández Ponce, preguntó a Díaz de León si había comprendido la acusación y si deseaba rendir declaración y ella se reservó ese derecho.La representación social le pidió al juzgador que le impusiera a la doctora como medida cautelar para asegurar su presencia a juicio, la obligación de acudir a firmar cada semana ante la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y la defensa estuvo de acuerdo. Pero el resolutor consideró que no era necesario ya que la médico se presentó de forma voluntaria a la diligencia y tiene arraigo en Ciudad Juárez.Por lo que Hernández Ponce sólo le cuestionó a Díaz de León –quien también labora en el IMSS y al parecer se han presentado otras denuncias en su contra– si prometía someterse al proceso de forma voluntaria y ella respondió afirmativamente. (Blanca Carmona)

