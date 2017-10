En 6 meses liberan a 230 adolescentes infractores

La Comisión de Justicia del Congreso del Estado analiza la posibilidad de reformar la ley de menores, luego de las modificaciones a Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes que redujo la penalidad y permitió la salida de 230 jóvenes del Centro de Readaptación Social de Adolescentes Infractores (Cersai) número 3.El viernes pasado la presidenta de la Comisión, Laura Marín, recorrió las instalaciones del Cersai ubicado al suroriente de Ciudad Juárez para conocer de cerca la problemática.“Un problema grave que tenemos es que se acortaron las penalidades, anteriormente eran como máximo 15 años y se redujo a cinco. Queremos ver si con estos cinco años es suficiente para que los jóvenes tengan la capacidad, la ayuda psicológica, de educación y todo lo que requieren para reincorporarse a la sociedad de una manera adecuada. Es lo que andábamos viendo y también se busca trabajar con los liderazgos del Centro”, declaró.Durante el recorrido el coordinador del Cersai 3, Juan Jorge Nava Parada, le informó a la diputada que en las instalaciones existen talleres de mecánica, herrería, mantenimiento y carpintería además funcionan equipos deportivos y de teatro, y a cada interno se le diseña un programa específico acorde a sus necesidades.También le dio a conocer que actualmente hace falta materia prima para los talleres así como equipo deportivo y medicamentos para la enfermería y le mostraron los triunfos obtenidos por parte del equipo de beisbol.En entrevista Nava Parada señaló que actualmente sólo hay 66 internos y la capacidad instalada es para 400 personas. La baja ocupación se debe a que desde junio empezó a haber egresos. Obtuvieron su libertad 230 detenidos debido a la disminución de las medidas sancionadas por la entrada en vigor de la reforma a la Ley Nacional y que fue retroactivo para los internos sentenciados.De los 66 reos sólo 10 de ellos están sentenciados, dijo.“Lo que planteamos es la necesidad de materia prima para los talleres, medicamento, más en esta temporada de clima se requiere medicina para alergias y resfriados. Pedimos apoyo deportivo para fomentar a los jóvenes esa disciplina que es una manera de desfogue, útil para sacar el estrés o la angustia que sufren debido a la situación en la que se encuentran y la verdad ha arrojado números favorables que practiquen un deporte y un taller y que estén en áreas ocupacionales como las obras de teatro, torneos de canto, de judo, de ajedrez y box. Todas esas áreas requieren de apoyo porque el joven al sentirse motivado pone más ímpetu a lo que se le fomenta”, indicó.La diputada también refirió que al salir los jóvenes no se les dio seguimiento y la mayoría de ellos no están ubicados y se desconoce a qué se dedican.“Cuando se modificó la penalidad, cuando los jóvenes salieron, se incrementó la delincuencia en la ciudad. Ahí ya está un foco rojo que nos está diciendo que esos cinco años no son suficientes, tenemos que ver cuánto debe ser el mínimo de penalidad para que ellos puedan llevar una buena vida afuera”, agregó.

