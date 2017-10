Pasajeros de rutera quedan atrapados en ‘laguna’

Cargando

Momentos de terror vivieron pasajeros de la Ruta Express 1-B cuando el camión en el que viajaban quedó varado en el paso a desnivel de la avenida De los Insurgentes, mientras el agua se adentraba lentamente en la unidad.Inicialmente se dijo que cerca de 35 pasajeros –entre ellos al menos cinco menores de edad– que viajaban en el camión tuvieron que ser rescatados con lanchas inflables, según se pudo observar en el lugar.Pese a las advertencias de los pasajeros de no pasar por esa vía, el chofer de la unidad 253, Gerardo Loya González, de 42 años, decidió conducir en sentido de oriente a poniente entre la laguna que había en el paso a desnivel, pues les aseguró, no era la primera vez que lo hacía.Agentes de la Policía Municipal dirigidos por el comandante Alemán, y paramédicos de Rescate coordinados por el comandante Mena, ingresaron al camión para rescatar a los pasajeros. Mientras más se adentraban en la inundación, el agua les llegaba hasta la cintura. A los niños, los montaron en brazos y de a poco los fueron sacando a la superficie, se observó.Personal del Cuerpo de Bomberos utilizó escaleras y sus unidades para resguardar momentáneamente a los civiles en el techo de las máquinas extintoras.Paramédicos de Cruz Roja y Rescate esperaron en la avenida De los Insurgentes, a la altura del Eje Vial Juan Gabriel, donde comenzaron a estabilizar a los pasajeros afectados.Pese a lo aparatoso del accidente y la presencia de varias ambulancias, no se reportaron personas lesionadas.“¿Están bien?, ¿ustedes están bien?”, eran las muestras de preocupación que ciudadanos expresaban a los pasajeros mientras observaban el operativo de rescate.Desde la mañana del sábado el paso a desnivel de la avenida De los Insurgentes fue cerrado al tráfico vehicular por la acumulación de agua debido a las precipitaciones pluviales.Sin embargo, Gerardo Loya González, decidió brincarse los cordones de seguridad que ayer había en la entrada del paso y condujo en sentido de oriente a poniente.El camión de transporte público quedó varado en medio de la laguna de aproximadamente metro y medio de altura, según se pudo observar.Al menos seis unidades de la Policía Municipal, bomberos, así como paramédicos de la Cruz Roja y Rescate se acercaron al lugar.Mientras que Gerardo Loya González, deberá hacerse responsable por haber puesto en peligro la vida de los pasajeros y por las afectaciones en la unidad que conducía.La Dirección de Tránsito exhortó a la ciudadanía a no omitir los señalamientos viales, a atender las indicaciones de los agentes de tránsito así como de tomar en cuenta las recomendaciones por parte de las diferentes dependencias y evitar cruzar ríos o arroyos.Entre las recomendaciones se encuentra no introducirse en vialidades que presenten grandes encharcamientos, pues el incidente del camión se pudo haber evitado de no ser por la imprudencia del operador de la unidad que hizo caso omiso a los señalamientos restrictivos, se informó.• Brayan Haseff de los Santos, de 11 años• Maryori Yurem, de 7• Jonathan Azahel, de 9• Wendy Jazmin Santiza, de 28• Samuel Morales, de 26• Érika Hernández, de 48• Teodoro Nieto, de 53• Antonio Mercado, de 49• Ignacio José Rodríguez, de 45• Juan Carlos Hernández, de 46• Octavio Ruiz, de 46• Manuela Flores, de 56• Cinthia Arena, de 42• Fernando Martínez, de 44• Claudia Herrera, de 26

