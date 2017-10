Irregulares, uno de cada tres centros cambiarios

Uno de cada tres centros cambiarios en la ciudad operan de manera irregular, de acuerdo con un análisis de la firma Legal Business Solutions.Wilfrido Santana, especialista en medidas antilavado del despacho, dijo que en ese censo, elaborado en marzo pasado y dado a conocer ahora, la CNBV tiene registradas en Juárez 36 sociedades, que integran en promedio 120 sucursales.De esas sólo el 30 por ciento ha aprobado el examen que se aplica para certificar al oficial de cumplimiento en antilavado, figura que exige la Comisión y que debe tener conocimientos en materia de las entidades auxiliares de crédito, no sólo de centros de cambiarios, también de bancos y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes).Además, se detectó que un aproximado de 60 centros cambiarios se “aliaron” con sociedades que sí cuentan con la autorización de la CNBV, lo cual también es incorrecto, aseguró Wilfrido Santana.Detalló que ese tipo de acuerdos surgieron a raíz de las trabas interpuestas por el organismo, pero precisó que en caso de una revisión el local no tendría cómo comprobar que pertenece a dicha sociedad, por lo que sería clausurado.Respecto a la certificación oficial de cumplimiento señaló que los centrocambistas tendrán sólo el 2017 para dar cumplimiento con esa obligación o de lo contrario no podrán operar.Dijo que el año entrante se emitirá las últimas tres convocatorias para hacer la prueba de certificación, que serán en abril, julio y octubre, con lugar para mil 500 plazas. Las sedes serán la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.Para el 2017 también se avizora que la Comisión Nacional Bancaria intensificará las revisiones a los centros cambiarios. Wilfrido Santana comentó que este 2016 se hicieron algunas verificaciones y tres comercios de divisas fueron clausurados, por realizar funciones sin número de registro.Edgar García, vicepresidente de la sección especializada en centros cambiarios de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) declaró que las restricciones interpuestas por el Gobierno Federal complican la operatividad del sector.Dijo que una de las principales complicaciones es contar con un oficial de cumplimiento y que este a su vez apruebe el examen de la Comisión.El pasado 29 de octubre se aplicó la última indagatoria del 2016 para certificar a los oficiales y el índice a nivel nacional de aprobación fue de 20 por ciento, informó Legal Business Solutions.Wilfrido Santana explicó que consta de tres módulos: en el primero se aborda el tema de lavado de dinero en lo general, incluyendo aspectos internacionales.En el segundo se trata la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México. Mencionó que este es uno de los que genera mayor complicación, pues se revisa la normatividad para todos los sujetos obligados, incluyendo bancos, uniones de crédito y casas de bolsa.“Aquí entran un poco en conflicto, porque conocen la legislación sólo para centros cambiarios”, comentó.En la parte final se incluye la gestión de riesgo, donde los entes financieros determinan cómo clasificarán si sus clientes son de alto, medio o bajo riesgo.Añadió que la firma ofrece diferentes cursos y actualizaciones para aquellos que van a presentarla. (Cinthya Ávila/ El Diario)

