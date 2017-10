Tendrán sindicalizados ¡tercer aumento!

A tres meses de obtener un aumento salarial por la revisión del contrato colectivo de trabajo, los empleados adheridos al Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM) recibirán a partir de enero otro incremento por la entrada en vigor del nuevo salario mínimo.El próximo incremento del 9.5 por ciento al salario mínimo se acumulará al 4 por ciento que recibieron en octubre y al otro 4 por ciento que se les aplicó en enero pasado por el ajuste anual al salario.Esto representa que en un año, de enero de 2016 a enero de 2017, los mil 840 trabajadores sindicalizados acumularán un alza salarial del 17.5 por ciento, situación que puso en alerta al Gobierno Municipal porque representa un impacto directo a las finanzas públicas.Así lo advirtió el alcalde Armando Cabada Alvídrez, quien dijo que el impacto a las arcas públicas sería insostenible si no llevan a cabo la reingeniería financiera que tienen prevista para el próximo año.“Hay un impacto serio, estamos haciendo todos los números porque implica muchas cosas, ya que parte de las prestaciones también están basadas en el salario mínimo, y la triste noticia que me están dando es que todo el ahorro que pretendía generar no se va a poder”, expresó.Explicó que personal de la Tesorería Municipal y de la Oficialía Mayor lleva a cabo un análisis detallado de las finanzas y del próximo presupuesto de egresos para determinar el monto que les representará el nuevo aumento, porque no sólo implica un alza en el salario directo de los trabajadores, sino de todas las prestaciones como las vacaciones, aguinaldos y otros beneficios establecidos en el contrato colectivo de trabajo con el SUTM.“Tengo que respetar la ley y el contrato colectivo de trabajo, como autoridad tenemos que respetarlo, pero sí tiene un impacto durísimo para el Municipio. Si no hubiéramos hecho los ajustes que hemos hecho sería insostenible el manejo financiero para el próximo año”, reiteró.Comentó que su Gobierno no había proyectado un incremento salarial de esa magnitud, por lo que los ahorros que buscaban obtener a través de ajustes a la nómina y servicios, que habían previsto destinar a inversión pública, no se podrán concretar y ahora deberán evaluar la reingeniería financiera propuesta para el 2017.El tesorero Óscar Luis Pérez Pérez agregó que este escenario no se había previsto en el presupuesto de egresos proyectado para el próximo año, el cual prevén presentar al Cabildo la próxima semana, por lo que trabajan en un reajuste para modificar todo lo relacionado con sueldos y prestaciones conforme al nuevo salario mínimo.“Estamos haciendo un análisis de cuánto va a ser el impacto que va a tener, obviamente sí es fuerte por el incremento del 9.5 por ciento, pero estamos haciendo la revisión”, manifestó. (Gabriela Minjáres / El Diario)