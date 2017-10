Aceleran ebrios al volante

Con la temporada decembrina, la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) trabaja en sacar de las calles a los conductores alcoholizados no sólo los fines de semana, también de lunes a jueves.Verónica Jaramillo Argüelles, directora de la corporación, informó que entre semana se presenta un promedio de dos a tres arrestos diarios de ebrios al volante.Estos automovilistas provocan decenas de choques con lesionados, daños con miles de pesos en pérdidas materiales y el riesgo de provocar muertes en los accidentes, advirtió.La semana pasada Tránsito detuvo a 77 guiadores alcoholizados, 58 de ellos durante viernes, sábado y domingo.Los 19 restantes –una cuarta parte del total–fueron sorprendidos entre semana, cuando regresaban de alguna posada o convivio alusivo a las fechas decembrinas.El reporte de Tránsito arroja que las mujeres superaron a los hombres en la incidencia de remisiones a barandilla por esa falta, siendo ellas responsables en el 55 por ciento de los casos documentados.Jaramillo Argüelles dijo que la instrucción del presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, es la de tener mano dura con los automovilistas que pongan en riesgo la vida de los fronterizos.“Hemos detectado conductores en estado de ebriedad ya no solamente en viernes o sábado, también desde el lunes”, indicó.En la estadística de Vialidad prevalece la tendencia de arrestos entre personas de 18 a 25 años de edad.Este registro coincide con el actual padrón de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), que indica que de los casi 30 mil alumnos en la matrícula, ocho de cada 10 estudiantes consume alcohol con frecuencia.De los 58 ebrios detenidos el pasado fin de semana, 30 fueron diagnosticados conduciendo en primer grado de ebriedad, 25 en segundo y los tres restantes en tercer grado, de acuerdo con el reporte del examen de alcoholemia.Jaramillo refirió que la corporación mantiene diversos operativos en la ciudad, ya sea fijos o aleatorios las 24 horas del día, con el fin de evitar accidentes principalmente derivados por automovilistas alcoholizados.“La instrucción que ha dado el presiente municipal es la de prevenir los accidentes. Hemos detectado a los conductores ebrios, lo principal es sacarlos de circulación para prevenir un accidente que puede ser fatal”, dijo la directora de Tránsito.En caso de que un conductor sea detectado en estado de ebriedad, su auto es remitido a un corralón del Municipio y se le aplica una multa, dependiendo del grado de alcohol en la sangre.Para poder recuperar la unidad, primero debe pagar la infracción y luego acudir a un curso para conductores de alto riesgo, que se imparte en la Escuela de Educación Vial, ubicada en avenida Heroico Colegio Militar y calle Universidad, en El Chamizal.El tabulador de la Dirección de Tránsito establece que el aliento alcohólico se mide de .001 a 0.89% BAC (Miligramos por litro de concentración de alcohol en sangre). Por éste no existe multa.El primer grado de ebriedad se mide de .090 a .139% BAC y la multa va de 4 mil 382 a 5 mil 112 pesos.El segundo grado, de .140 a .229% BAC, causa una multa de 5 mil 112 a 5 mil 843 pesos.El tercer grado es a partir de .230% BAC y la multa de 5 mil 843 a 6 mil 573 pesos.El Diario documentó entre semana dos casos en los que ebrios al volante ocasionaron choques con saldo de un lesionado de gravedad y cinco vehículos con daños materiales casi totales.La madrugada del martes 29 de noviembre un conductor en segundo grado de ebriedad provocó una carambola entre tres vehículos en la avenida Francisco Villarreal Torres.José Abel V. P., de 31 años, quedó en calidad de detenido por provocar el choque entre los automóviles, además de que pagó una multa por conducir alcoholizado.El accidente se reportó a las 02:45 horas en el cruce con el bulevar Teófilo Borunda.De acuerdo con información recabada en el lugar, el conductor de un vehículo Pontiac guinda de reciente modelo se pasó la luz en rojo del semáforo y le pegó a una camioneta Ford Explorer negra que salió proyectada y chocó contra una pick up Ford F-150.La madrugada del jueves 1 de diciembre una mujer en estado de ebriedad se pasó la luz roja de un semáforo y chocó contra un vehículo del servicio Uber, cuyo pasajero resultó lesionado.El accidente se registró a las 02:40 horas en la intersección de las avenidas Santiago Troncoso y De las Torres.De acuerdo con la información recabada en el lugar la mujer que conducía un vehículo Hyundai Sonata gris de reciente modelo circulaba de norte a sur por la avenida De las Torres y al llegar al cruce omitió el semáforo en rojo y chocó contra un Dodge Attitude blanco que prestaba el servicio de Uber. (Francisco Chávez / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.