Retrasan pagos a centros de Bienestar Infantil

Cargando

Desde que entró en funciones la nueva administración, los centros de Bienestar Infantil que opera el Municipio enfrentan varios problemas de los cuales, uno de los más serios es la falta de pago de las subvenciones mensuales con las que estas instituciones sostienen sus actividades.Los titulares de estas estancias se reunieron ayer con la directora de Desarrollo Social, María Antonieta Pérez Reyes, con el fin de discutir ese y otros asuntos por primera vez para llegar a las soluciones.De acuerdo con Isabel Quiroz, responsable del área de centros de Bienestar Infantil de aquella dependencia, estos apoyos económicos que otorga el Ayuntamiento consisten en 400 pesos al mes por cada niño inscrito, los cuales sirven para complementar la aportación que las madres realizan.No obstante, estos recursos comenzarán a ser entregados a partir de la próxima semana, aseguró Pérez Reyes.“El Gobierno aporta 100 pesos (semanales) por cada niño y con las finanzas tan escasas que dejó la administración anterior, está atrasado el pago de esas becas. Sin embargo, el alcalde ya dio instrucciones de que se cubra la próxima semana”, dio a conocer.Los directores de los distintos centros también señalaron que afrontan otras dificultades relativas al transporte de los menores, despensas que otorga el DIF estatal y certificaciones, cursos y capacitaciones que deben recibir quienes trabajan en estos espacios.Sobre el último caso, en la reunión quedó acordado que el Municipio proveerá personal médico para que ellos no tengan que pagar esta formación que la ley requiere.Pérez Reyes se reunirá mañana con personal de la empresa Cementos de Chihuahua para dialogar con sus directivos y tratar de llegar al acuerdo de que a los centros de Bienestar Infantil se les venda material como cemento, grava y mortero con un 50 por ciento de descuento.Estas instituciones ofrecen sus servicios a los padres de menores que tengan entre 4 y 12 años desde hace 10 años en que fue puesto en marcha el programa.De acuerdo con la directora de Desarrollo Social, en la actualidad hay 46 de ellas distribuidas en diferentes puntos de la ciudad.A grandes rasgos, ahí una jornada regular consiste en ofrecerles a los niños un desayuno, alistarlo para llevarlo a la escuela, traerlo de vuelta a la hora de salida, proporcionarle sus alimentos a la hora de la comida y posteriormente apoyarlos en sus tareas.“No hay un programa igual en todo Ciudad Juárez ni en Chihuahua, aunque algunas otras estancias no están empezando. Este programa es para cuidar a los niños y darles una formación integral. Es un bloque de edad muy importante que no lo pueden cubrir las estancias públicas ni algunas particulares”, destacó Quiroz.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.