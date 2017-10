Instalarán pista de hielo en parque del DIF

Esta tarde el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez anunció que la pista de hielo del Municipio no será instalada esta ocasión en la plaza de la Mexicanidad sino en el parque del DIF municipal –ubicado en Heroico Colegio Militar y calle Costa Rica– para aprovechar las instalaciones y el amplio estacionamiento.Cabada Alvídrez también informó que la apertura de la tradicional Villa Navideña en el referido parque será inaugurada el sábado 10 de diciembre.“Vamos a abrir a partir de la próxima semana la villa navideña, que este año va a quedar maravillosa, la pista de hielo esta ocasión no será en la plaza de la mexicanidad, la vamos a instalar en el parque del DIF municipal, para provechar las instalaciones y el estacionamiento amplio, buscaremos que los amigos transportistas nos ayuden a prestar el servicio de traslado para que los niños de escasos recursos acudan a disfrutar de la villa navideña, patinar y vivir una Navidad bonita”, expresó.El alcalde, quien acudió a la clausura de una colecta anual de juguetes organizado por el grupo RadioNet, hizo un llamado a las personas que acudan a disfrutar de la Villa a que donen un juguete, mismo que será entregado a niños de escasos recursos por los bomberos.“Este año estamos contemplando algunas novedades para la colecta, organizaremos con la ayuda de los bomberos un desfile para que la gente salga y nos done un juguete o algún regalo” comentó.Señaló que la entrega de los juguetes se realizará de la misma forma en la que se ha ocurrido años anteriores, tomando en cuenta las condiciones del clima, y mencionó que se analiza la posibilidad de hacerlo en alguno de los gimnasios municipales.“No queremos que la gente sufra, como lo hace regularmente al quedarse a la intemperie, Si las condiciones del clima lo permiten haremos la entrega de juguetes en las instalaciones de la estación número uno de bomberos, si no, se programará en algún gimnasio municipal para proporcionar de manera ordenada los regalos a los niños”, expresó.Agregó que se contempla, para la entrega de los juguetes, un show artístico con payasos, además de entrega de alimentos, con la finalidad de que las familias que acudan pasen un momento agradable propio de las fiestas decembrinas.

