Mantienen alerta por frío y lluvias

La entrada del frente frío número 12 mantiene en alerta amarilla a la ciudad, al traer consigo precipitaciones pluviales permanentes y bajas temperaturas durante este fin de semana, informó la Dirección General de Protección Civil Municipal.A causa de las bajas temperaturas que se registraron el número de usuarios del refugio temporal se duplicó y se prepararon las estaciones de Bomberos y gimnasios de la ciudad para recibir a ciudadanos que demanden un espacio caliente, de enfrentar una situación de riesgo.La lluvia registrada desde la madrugada y mañana de ayer sábado provocó encharcamientos en diversas vialidades y fallas en algunos semáforos lo que generó caos vial en cruceros conflictivos como Manuel Gómez Morín y Francisco Villarreal Torres, entre otros, dio a conocer la Dirección General de Tránsito Municipal.Con las precipitaciones pluviales se registró un descenso en la temperatura de 9 grados Centígrados (48.2 grados Fahrenheit) como máxima y 4 grados centígrados (39.2 grados Fahrenheit) como mínima. Para este domingo se prevé un ligero ascenso a la temperatura en los 13 grados centígrados como máxima (55 grados Fahrenheit) y 1 grados centígrados como mínima (34 grados Fahrenheit).El presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, exhortó a los ciudadanos a permanecer en casa y evitar exponerse a las bajas temperaturas.“No salga de su casa si no tienen necesidad de salir y si ven un indigente, repórtenlo en cualquier número de emergencia, puede ser al 911 o al 066”, pidió el edil.En forma permanente los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) están reforzando sus recorridos en la zona centro y áreas circunvecinas en busca de personas en condición de calle.La Dirección General de Protección Civil reportó que el número de usuarios del refugio temporal se duplicó esta semana.Durante este fin de semana el refugio temporal permanecerá abierto las 24 horas.En casa• Tenga cuidado con calentones, es necesario darles mantenimiento antes de encenderlos y en caso de ser nuevos verifique una instalación correcta• Ventile las habitaciones, deje abiertas dos ventanas al menos 15 centímetros cada una• Al dormir utilice un mayor número de cobijas y ropacaliente• No se duerma con el calentóno calefacción encendido• No instale ‘diablitos’ en su hogar• No sobrecargue las conexiones de energía eléctrica• Abríguese bien y protéjasede los cambios brusco detemperatura• Cubra bien su rostroEn la calle• Camine sobre las aceras• Evitar cruzar ríos y arroyos• Manténgase alejados de árboles y bardas en mal estado• Cruce siempre por las esquinas• Permanezca atento a su alrededorPara guiadores• Baje su velocidad• Mantenga luces encendidas• Guarde su distancia con otros vehículos• Evite transitar por zonas quese inundan• Revise el sistema de frenadoy los limpiaparabrisasNo acelere en acumuamientos de agua para evitar mojar a los peatones• Si necesitadetener su marcha, hágalo del lado derecho de la superficie de rodamiento y encienda las luces preventivas• Salga de casa sólo si esnecesario911Es el número de emergenciadisponible en situación de riesgoFuente: Protección Civil y Dirección Generalde Tránsito Municipal (DGTM)

