Con todo y lluvia le danzan a la Virgen

A pesar del frío y la lluvia los integrantes de la danza “Verbo Encarnado” ofrecieron sus pasos a la Virgen de Guadalupe. “Le tenemos una fe muy especial a nuestra Morenita”, expresaron los participantes. Lo realizaron en el marco de las Fiestas Guadalupanas.Martha Cecilia Rivera es la fundadora de esta agrupación y asegura que la devoción que siente por la Virgen le ha ayudado a salir adelante en múltiples afectaciones de salud que ha tenido.“He estado muy enferma de mis piernas. Otra de las cosas en las que me ha ayudado es con la salud de mis hijos que me salieron bien enfermizos”, menciona la mujer mientras intenta resguardarse de la lluvia.Ataviados en sus trajes color rojo, con huaraches de plástico hechos a mano y con un estandarte de la Virgen hecho con lentejuela danzan frente a la Catedral.“Nosotros no le tenemos miedo al clima, en esto uno no se puede rajar porque la fe es a prueba de todo”, afirman los participantes.Esto es parte de las acciones que cada año lleva a cabo la comunidad creyente de la Virgen de Guadalupe. Las peregrinaciones y feligreses salen de diversas parroquias de la ciudad hasta llegar al Centro de la ciudad.Rivera recuerda que danzó durante más de 27 años, a consecuencia de esta actividad perdió la movilidad en una de sus piernas pero dicha enfermedad no la detuvo.“Yo me di cuenta que este padecimiento era una prueba, la vida es así. Nosotros no nos rendimos seguimos aquí”, expresa mientras soba su pierna ya que durante las bajas temperaturas el dolor aumenta considerablemente.Destaca que la labor requiere de pasión, responsabilidad y disciplina. “No cualquier persona dura más de 20 años con una danza como la nuestra”.Refiere que continuarán con las actividades durante todo el mes de diciembre.“Hay gente que hace mandas y le prometen danzas a la Virgen, nos hablan a nosotros y con mucho gusto vamos, lo hacemos sin recibir nada a cambio”, dice.Varias personas que transitan por la explanada de la iglesia se detienen a tomarles fotografías.Al concluir, cada uno de los integrantes toma sus huajes, arcos y estandartes guadalupanos y se agrupan en un camión que funge como transporte cada vez que salen a danzar.“Esto es como dice la gente amor al arte, amor a nuestra virgencita”, concluye la encargada de la agrupación.

