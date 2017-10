Surgen ‘cruzadores’ en el Centro

Cargando

Con los pies mojados y entre los charcos de agua de lluvia Jorge Armando Porras se gana la vida. Se dedica a cruzar personas en la calle Francisco Javier Mina de la zona Centro.Las vialidades del primer cuadro de la ciudad lucen inundadas y los “cruzadores” aprovechan para trabajar. Transportan a los peatones del área en carritos metálicos para evitar que se mojen los pies.Atraviesan rápidamente entre los carros y camiones que avanzan aceleradamente por la estrecha calle. “Nosotros no cobramos, es lo que la gente nos quiera dar”, menciona Porras.Afirma que las ganancias de los ‘cruces’ lo usa para mantener a su familia, que consta de dos hijos y su esposa.“Ahora que ya se acerca la Navidad tengo que chambear bastante para comprar los regalitos y una cenita”, platica el hombre.Aunque su trabajo es vender dulces en los camiones, durante los días de lluviosos prefiere dejar esa actividad de lado.“Lo que saco todo el día con la venta de dulces, lo gano aquí en un ratito”, indica mientras alista su carro hechizo.Dice que llega desde las 06:00 horas, que es cuando más gente hay ya que muchas personas van a laborar y no se quieren mojar los pies.Pero no es el único dedicado a esta labor, a lo largo de la calle se observan personas que se ofrecen a trasladar a la gente de banqueta a banqueta.Santos Carrillo Reyna, lleva más de 30 años en dicha actividad, argumenta que desde que tienen conocimiento la calle Francisco Javier Mina se inunda y este hecho les favorece.Para evitar enfermarse utiliza unas botas de plástico y una chamarra de hule. “A veces uno le da gripa pero no es nada de cuidado” expresa mientras atraviesa la vialidad apresuradamente.

