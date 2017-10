Destruyen carril para invidentes en el Centro

La señalética para invidentes en la Zona Centro está destruida en varias secciones, los peatones en su mayoría desconocen la utilidad de estas vías, también los comerciantes.Este tipo de situaciones, aunados una pobre infraestructura urbana para personas con discapacidad, las mantiene siendo discriminadas, marginadas y sin posibilidades de acceder a una vida independiente según comentó Laura Antillón, de la Fundación Integra.No solamente personas con discapacidad necesitan mejores accesos, también “los adultos mayores, embarazadas, los niños en carreola, personas con debilidad visual”, dijo.Desde 2013, menciona Antillón que señalaron que la construcción de nuevas obras no se ha tomado en cuenta la construcción de accesos para personas con discapacidad.Señalamiento que se ha difuminado entre los cambios de administración, por lo que ahora la organización busca que con este nuevo gobierno se pueda diseñar un reglamento de accesibilidad.“Esto debe estar estipulado, reglamentado, en todas las obras que se realicen”, según comentó Antillón.La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce “la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”, según el documento.“No pueden acceder a un transporte, no pueden movilizarse a recibir atención académica, no pueden trasladarse a ingresar a una fuente laboral, siguen siendo discriminadas, marginadas y excluidas”, afirmó la directora de la Fundación.Graciela Castillo Cordero, de 67 años, es un ejemplo de persona con discapacidad que se transporta en una silla de ruedas, en ella va a supermercado, pide ayuda en los cruceros, a donde se traslada desde su casa.Menciona que ha tenido que ingeniárselas para sortear todos los obstáculos como las banquetas sin cemento, por lo que tiene que rodear y bajarse a la calle para poder circular.En la calle López Mateos, las rampas no tienen el ancho para que entre una silla de ruedas, además algunas están muy verticales, lo que puede ser peligroso ya que la silla puede bajar con mucha velocidad y herir al ciudadano.Las puntos y boyas en la zona centro que corresponden a una señalética para los invidentes, en tramos está descontinuada, en al algunos destruida e incluso invadida por un bar que extendió su territorio a la banqueta, con lo que hizo que la vía se desviara.El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo establece que la infraestructura urbana debe favorecer en primer lugar al peatón, ya que el caminar empuja a las personas a ejercitarse y también se disminuye el efecto de la contaminación emitida por los vehículos. (Alicia Fernández / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.