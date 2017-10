Pide alcalde permanecer en sus hogares por el clima

El alcalde Armando Cabada Alvídrez hizo un exhorto a la ciudadanía a fin de que permanecer en sus viviendas y reportar cualquier emergencia a las autoridades, debido a la alerta amarilla que emitió la Dirección de Protección Civil del Municipio, por las lluvias y bajas temperaturas que se registraron desde anoche.“No salga de su casa si no tienen necesidad de salir y si ven un indigente, repórtenlo en cualquier número de emergencia, puede ser el 911 ó el 066”, indicó.Asimismo, pidió a los juarenses tener cuidado con el uso de los calentones, pues a parte es necesario darles mantenimiento antes de encenderlos.El presidente municipal recomendó a la población abrigarse bien durante la noche, a fin de que puedan apagar los calentones, ya que durante esta temporada se registran varios decesos como consecuencia del monóxido de carbono.“Dejen ventilación suficiente entre dos ventanas, no se duerman con los calentones encendidos, es mejor conseguir cobijas y arroparse bien, y que una persona adulta responsable encienda el calentón en la mañana”, explicó.Dijo que el Departamento de Bomberos y Protección Civil están toda la semana atentos a cualquier emergencia.De acuerdo al pronóstico de Protección Civil, este día se espera un 60 por ciento de precipitación pluvial en la ciudad, por lo que se recomienda conducir con precaución y mantener encendidas las luces de los vehículos.Debido a problemas técnicos algunos de los envíos vía correo electrónico no han llegado a su destino, por ello le informamos que comunicados, audio y en algunos casos también video, pueden ser obtenidos para su mayor comodidad en la página: www.juarez.gob.mx, en la sección de PRENSA.

