Descuido incinera sus sueños

Tuvo el sueño de hacer una casa de madera estilo americana, el cual cumplió hace 14 años, pero ahora ese anhelo se volvió cenizas luego de que un calentón eléctrico prendiera una cortina, lo que generó que la vivienda entera se sumergiera en fuego, terminando con su patrimonio familiar.Construyó su casa acompañado de sus hermanos, “tenía un recuerdo muy grato para mí y mi esposa”, afirma con cierta melancolía quien prefirió omitir su nombre.Al momento no saben qué van a hacer. La noche del 1 de diciembre luego del incendio, su esposa y su suegra durmieron con otros familiares, mientras él y su hijo se quedaron a resguardar los pocos materiales que pudieran ser hurtados por saqueadores.Sus familiares, así como compañeros de trabajo, le ayudaron a recoger los pedazos de carbón en que se convirtieron sus pertenencias para que pudieran ser levantados por trabajadores de la Dirección de Limpia.La vivienda ubicada en la calle Paredón 9418 de la colonia General Miguel Enríquez Guzmán sufrió pérdidas totales, luego de que una adulta mayor dejara el calentón eléctrico cerca de una cortina, misma que prendió, mientras el fuego se propagó inmediatamente por la construcción.“No hay bomberos alrededor, estaba uno en Barranco Azul, está otra en Carlos Amaya, pero tuvieron que venir de Babícora porque no hay bomberas, las bomberas no sirven”, aseguró.El entrevistado mencionó que de Babícora a su casa los bomberos tardaron en llegar para sofocar las llamas.Respecto a esta situación, Efrén Matamoros, director de Protección Civil Municipal, dijo que efectivamente, la unidad que pertenece a la estación de la Barranco Azul, se encontraba en mantenimiento en la Estación 1, por lo que se tuvo que hacer la movilidad desde ese punto.Agregó que el crecimiento de la ciudad les “ha ganado”, por lo que las viviendas y nuevas construcciones al suroriente quedan muy retiradas y en ese sentido están desprotegidas.“Nos hace falta una unidad para estar más cercano a esa zona”, comentó.Sin embargo, reiteró que “la realidad aunque hubieran tardado cinco, 10 minutos no hubieran tenido control, tres minutos en un incendio es demasiado”, dijo.“El presidente está tomando las medidas propuestas para ver cómo vamos a resolver todo este tipo de situaciones para que el tiempo de espera en estos casos no sea demasiado”, aseguró Matamoros.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.