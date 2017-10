Tienen escuela de tiempo completo… sin comida

Hace más de dos meses los alumnos de la Primaria Luis Ramírez dejaron de recibir el apoyo alimenticio que se ofrece en los planteles a través del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC).Nancy Rodríguez Cruz, docente de la institución, menciona que los perjudicados con estos retrasos son los infantes, ya que muchos provienen de familias de escasos recursos.El plantel está ubicado en la colonia Monterrey y alberga a 480 estudiantes. “Muchos padres de familia no tienen dinero para traerles lonche o darles para que compren algo en el puesto de comida”, señala.El retraso obligó a la institución a ajustar sus horarios. Ahora la jornada escolar se realiza de 08:00 a 14:30 pero cuando se contaba con los beneficios del PETC los infantes salían hasta las 16:00 horas, indica la docente.“Las autoridades nos mandan un proveedor para comprar las cosas al mayoreo, nosotros escogemos qué comprar y el Gobierno les paga pero ahorita no sabemos qué está pasando”, explicó.Señaló que el proveedor que surte los artículos alimenticios mantiene precios exagerados en comparación con los centros comerciales.“Nos venden un paquete de tortillas de harina en 30 pesos y las de maíz en 15 el kilo. Eso genera que alcancemos a comprar cada vez menos”, lamentó la maestra.Indicó que les destinan 60 mil pesos mensuales que deben de gastar con el proveedor asignado, pero en los últimos meses solamente alcanza para tres semanas.María Isabel Águila, es la encargada de realizar la comida todos los días, dijo que los precios están ‘inflados’.“Trato de estirar el beneficio pero no se puede. Es una exageración, nos venden todo muy caro y las autoridades deberían de poner atención en eso”, indica la cocinera.Con base en los datos que dio a conocer la Subsecretaría de Educación y Deporte (SED), en la ciudad existen 93 primarias de tiempo completo.“La entrega se realizó hace casi dos semanas”, afirmó Judith Soto, titular de la dependencia.Otra de las problemáticas que enfrentan los docentes de la primaria es la falta del pago del incentivo que se otorga por cubrir el horario extendido.“Nos dicen que ya están por liberar los pagos de Chihuahua. También la cocinera está sin su sueldo y eso nos parece injusto porque ella sola hace la comida, atiende a los alumnos y hace el aseo de la cocina”, refirió Rodríguez Cruz.Informaron que también reciben apoyo del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para brindar almuerzo a 80 menores que viven en extrema pobreza.“Solamente tenemos lo que nos dan en DIF, pero no podemos alimentar a todos los niños con eso porque no nos alcanzaría ni para un día”, expresa la cocinera.En el comedor de la escuela la mayoría de las alacenas lucen vacías, unos cuantos paquetes de sopa y soya son lo único que quedó de las pasadas entregas del PETC. (Maricela Morones / El Diario)

