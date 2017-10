Abren proceso contra 5 supuestos secuestradores

Los cinco presuntos secuestradores detenidos la semana pasada como probables responsables de plagiar a dos menonitas, fueron vinculados a proceso penal ayer.La juez de Control, Brisa Yadira Meraz Mendoza, consideró que existen datos de prueba para sujetar a proceso penal a Carlos Guillermo Atayde Quijas, Carlos Guadalupe Altamirano Altamirano, Pablo Rojas Segura, Ever Armando Villegas González y Daniel Pulido Oropeza.Sin embargo sus abogados argumentaron que los reconocimientos realizados por las víctimas fueron a través de fotografía y no en persona, a pesar de que los sospechosos ya se encontraban detenidos y también se quejaron de que en las actas de aseguramiento sólo se registró que el arresto fue en el poblado de San Isidro y no se especificó domicilio.El secuestro sucedió el pasado 19 de noviembre, cuando las víctimas pretendían cruzar a Estados Unidos a través del puente internacional Guadalupe-Tornillo.Alrededor de las 15:30 horas en la carretera Juárez Porvenir fueron privados de la libertad por un grupo de hombres que portaban armas de fuego largas.Después fueron llevados a diferentes lugares y por su libertad se exigió el pago de 60 mil dólares y dos vehículos.La víctima número uno fue liberada el 22 de noviembre aproximadamente a las 22:20 horas, luego de que se pagó un rescate de 20 mil dólares y una F-250 modelo 2009 que tenía un GPS instalado.En esa fecha la víctima dos quedó en espera de que se completara el monto exigido por los secuestradores pero eso no sucedió. Agentes ministeriales y de la Policía Federal lo liberaron dos días después.Pulido y Villegas fueron detenidos a bordo de la F-250 –ubicada a través del GPS– y también en poder del dinero que se pagó como rescate.En tanto que Atayde Quijas al parecer fue uno de los hombres que secuestró a las víctimas el 19 de noviembre, las trasladó al lugar de cautiverio y las vigiló en compañía de Rojas y Altamirano, fueron arrestados el 24 de noviembre, cuando también se liberó a la víctima dos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.