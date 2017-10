Al fin, les pagan a 17 funcionarios judiciales

Durante diez meses el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado no cubrió los sueldos de 17 funcionarios del Distrito Judicial Bravos debido a que la reforma en materia Civil y Familiar se echó a andar sin presupuestar los salarios de los operadores judiciales.También se adeuda el salario a empleados del TSJ de Camargo, Jiménez, Parral, Ojinaga y Casas Grandes, informó el magistrado presidente del TSJ, Julio César Jiménez Castro, quien ayer vino a Ciudad Juárez para entregar los cheques a los trabajadores.En los siguientes días una comisión integrada por varios magistrados también pagará los sueldos a los funcionarios de las otras ciudades, indicó.El entrevistado señaló que fue en la presidencia del magistrado José Miguel Salcido Romero, quien dejó el cargo en diciembre del 2015 y su sucesor fue Gabriel Sepúlveda Reyes a su vez sustituido por Jiménez Castro, cuando no se presupuestaron los sueldos.“Durante la presidencia de Salcido Romero –a quien le tocó iniciar la reforma procesal en materia Civil y Familiar– se omitió de acuerdo con las palabras del anterior magistrado presidente del TSJ Gabriel Sepúlveda, presupuestar las plazas para que empezaran a funcionar los juzgados por Audiencia Civiles y Familiares”, aseguró.Por disposición legal la oralidad en las materias Civil y Familiar empezó a operar el 28 octubre del 2015 en la ciudad de Chihuahua y hasta febrero del presente año en el resto de los municipios.A quienes no se les había remunerado se desempeñan como escribientes, secretarios auxiliares y secretarios de juzgado.“Se les contrató desde el mes de febrero del año en curso y no se les había cubierto sus remuneraciones con motivo de esto en el Tribunal tuvo la oportunidad de tener los fondos necesarios y el recurso suficiente para realizar los pagos de estas personas que laboran desde febrero y que no se les había cubierto en absoluto su salario”, declaró Jiménez Castro quien también dijo que el TSJ carecía de fondos debido a que existe un adeudo considerable por parte de la Secretaría de Hacienda al Poder Judicial.El nuevo magistrado presidente, electo el pasado 12 de noviembre tras una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que ordenó el término de la presidencia de Sepúlveda Reyes, indicó que el TSJ pudo reunir el dinero para pagarle a los funcionarios al realizar ahorros en la compra de materiales principalmente de papelería, el mantenimiento de los bienes muebles y en la contratación de servicios de vigilancia en los juzgados.

