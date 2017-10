Cuestionan más endeudamiento

Representantes de diferentes sectores sociales cuestionaron la posible bursatilización de cerca de 3 mil millones de pesos que el Estado podría utilizar para cubrir un déficit presupuestario el próximo año.Hernán Ortiz Quintana, representante de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), dijo que ello es una muestra de que hay que hacer todavía más eficiente el gasto.Indicó que mientras se sigan adquiriendo compromisos financieros, Chihuahua nunca alcanzará a cubrir sus necesidades.“Cuando haces un presupuesto no es muy inteligente presupuestar gastar más de lo que vas a recibir. Y menos cuando ya tenemos bastante deuda comprometida”, comentó.El abogado Javier Cuéllar Moreno, decano del Colegio y Barra de Abogados Benito Juárez, criticó al gobernador porque, consideró, “está cometiendo los mismos errores que Duarte y endeudando exponencialmente al estado más de lo que ya está”.En su opinión, la administración debe trabajar con recursos propios y hacer con éstos lo que alcance a hacer.Sergio Conde Varela, coordinador de la asociación civil Patria Nueva, pidió al Gobierno estatal más claridad en este tema._ _ _El anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos para 2017 contempla un gasto por 61 mil 955 millones de pesos, pero un ingreso de 58 mil 356 millones, lo que representa una disminución del 5.9 por ciento respecto del ejercicio anterior.Lo anterior implica un déficit presupuestario de 3 mil 500 millones y sería la segunda deuda millonaria de la administración de Javier Corral Jurado, pues en octubre solicitó un crédito por mil 800 millones de pesos para enfrentar el déficit de 7 mil millones que tiene el Estado y solventar los gastos del último trimestre.Hernán Ortiz Quintana, representante de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), dijo que ello es una muestra de que hay que hacer todavía más eficiente el gasto.Indicó que mientras se sigan adquiriendo compromisos financieros, Chihuahua nunca alcanzará a cubrir sus necesidades.“Cuando haces un presupuesto no es muy inteligente presupuestar gastar más de lo que vas a recibir. Y menos cuando ya tenemos bastante deuda comprometida. Pareciera ser que el ahorro de recursos no ha sido suficiente todavía. Tal vez tenemos que ser más eficientes”, comentó.En cambio, el abogado Javier Cuéllar Moreno, decano del Colegio y Barra de Abogados Benito Juárez, criticó al gobernador porque, consideró, “está cometiendo los mismos errores que Duarte y endeudando exponencialmente al estado más de lo que ya está”.En su opinión, la administración debe trabajar con recursos propios y hacer con éstos lo que alcance a hacer.“Se está hipotecando el futuro de las próximas generaciones hasta la quinta”, dijo. “Si no hay dinero, que no hagan obras, que no hagan nada. Pero ya endrogar más al pueblo de Chihuahua no se vale”.A su vez, Sergio Conde Varela, coordinador de la asociación civil Patria Nueva, pidió al Gobierno estatal más claridad en este tema.

