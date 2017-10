Tendrán diputados ‘jugoso’ fin de año

Cada uno de los cinco diputados federales por Ciudad Juárez recibirá unos 450 mil pesos el fin de año, lo que incluye salario mensual, aguinaldo y un bono adicional de 150 mil pesos “para el apoyo de sus gestiones y de su personal”, informó la Secretaría General del órgano legislativo.El grupo de representantes juarenses se embolsará en conjunto 2 millones 250 mil pesos en números redondos.Tan sólo por aguinaldo, cada uno percibirá 140 mil pesos, de acuerdo con los datos.Los diputados federales por Ciudad Juárez son los priistas Fernando Uriarte Zazueta (Distrito 01), Georgina Zapata Lucero (Distrito 02) y Adriana Terrazas Porras (Distrito 04); del PVEM, María Ávila Serna (Distrito 03), y la panista Cristina Jiménez Márquez.El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, dijo que los 500 legisladores de San Lázaro “recibirán este diciembre el mismo monto que reciben todos los meses, eso está en la página de la Cámara de Diputados”.Además “recibirán lo que les corresponde legalmente y a lo que tienen derecho, que es el aguinaldo, adicionalmente, con el objeto de apoyar sus gestiones y a su personal, como una medida de fin de año, recibirán 150 mil pesos por diputado, no más”.El funcionario dijo que los representantes populares no recibirán casi tres cuartos de millón de pesos, como se difundió en diversos medios el miércoles pasado.“Es decir, esto no es por mucho la cantidad que se publicó de 718 mil pesos, para nada, descalifico esa cantidad absolutamente”, dijo.El funcionario explicó que los diputados federales “tendrán su aguinaldo, que son 140 mil pesos, y adicionalmente un monto para el apoyo de sus gestiones y de su personal, por otros 150 mil pesos, serían aproximadamente 450 mil pesos”.De acuerdo con la página de Transparencia de la Cámara de Diputados, mensualmente cada legislador percibe 78 mil 817.10 pesos por concepto de dieta o salario, más 45 mil 786 pesos por “asistencia legislativa” y 28 mil 772 pesos por “atención ciudadana”.

