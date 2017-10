Suben mínimo $7… viene ola de aumentos

El salario mínimo aumentará a 80.04 pesos en todo el país a partir del 1 de enero, informó el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).Con el alza de 7 pesos que representa un aumento porcentual de 9.5 por ciento, se encarecerán también diversas disposiciones legales como multas de Tránsito y permisos, trámites, pago de hipoteca y subsidios.Pese que a nivel nacional se aprobó una reforma para desindexar el salario mínimo de miles de servicios y bienes públicos, en el estado aún no se aplica.“Los alimentos se encarecen cada vez más y no precisamente en 7 pesos”, expresó Alejandra Rodríguez, empleada de un supermercado que insistió en que aun así no le alcanzará.Luis Alamilla Ocaña, coordinador de la maestría en Negocios Internacionales del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) agregó que “es un hecho que el salario está cada vez más lejos de cubrir las necesidades básicas de la población”.El salario mínimo de este año es de 73.04 pesos.El aumento de 7 pesos para el 2016 es la mayor alza en los últimos 16 años, de acuerdo con el histórico de la Conasami.Economistas señalaron que mientras el salario mínimo siga siendo la unidad de referencia para fijar recargos o préstamos hipotecarios, cualquier alza será contraproducente.En octubre de 2015 el Senado de la República avaló la desindexación del mínimo de diferentes aspectos, pero para ello cada estado debería hacer los cambios correspondientes en las leyes que vinculan el sueldo a pago de multas o permisos.Alejandro Sandoval Murillo, economista de la firma de consultoría Sólo Negocios, señaló que esas reformas no se han realizado en Chihuahua y concretamente en Ciudad Juárez, pues sigue siendo tasa para fijar multas y derechos.De hecho, el anteproyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez 2017 marca como punto para establecer el monto de sanciones al sueldo diario.Datos de la Radiografía Socioeconómica del Municipio de Ciudad Juárez 2016 muestran que el 30.89 por ciento gana desde 1 y hasta 2 salarios mínimos al día, mientras que un 30.83 por ciento gana desde 2 y 3 salarios diarios.Jesús Andrade Sánchez Mejorada, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) dijo que el tema de remuneraciones sigue siendo una deuda pendiente con los trabajadores.Dijo que el organismo a nivel nacional está pujando porque suba hasta 89 pesos, sin embargo agregó que urge que los estados y específicamente Chihuahua concreten la desindexación. (Cinthya Ávila / El Diario)

