Hallan campamentos clandestinos y grupos armados en Praxedis

Campos de tiro improvisados en la zona serrana, campamentos de grupos armados y ‘levantones’ de ciudadanos de parte de comandos con hombres encapuchados, son algunas de las operaciones criminales detectadas por la Policía Estatal Preventiva, cuya corporación instaló desde hace una semana un cuartel de inteligencia en el municipio de Praxedis G. Guerrero.Veinticinco agentes, entre ellos cuatro mujeres, se encuentran desplegados en labores de vigilancia permanente y filtros de seguridad carreteros, con el fin de inhibir la comisión de delitos en la zona del Valle de Juárez, dijo Ricardo Silva Beato, inspector de la corporación con cabecera en Ciudad Juárez.El cuartel de la Policía Estatal fue acondicionado el jueves de la semana pasada en un albergue que consta de dos recámaras, dos baños, una cocina y un patio, ubicado en el kilómetro 59 de la carretera Juárez-Porvenir, en la salida del municipio de Praxedis G. Guerrero, cuya presidenta municipal facilitó el inmueble a la corporación.La presencia policiaca está reforzada con armamento, patrullas pick up, y un camión blindado “rino”, protegido con paredes de hasta tres pulgadas de acero, el cual se utiliza en diversos operativos de inteligencia policiaca.A la par de estas acciones, se incrementó la presencia de dos a 10 agentes del Ministerio Público y de la Policía Ministerial para que investiguen los delitos cometidos en el municipio de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe D.B., dijo Jorge Nava López, fiscal en la Investigación y Persecución del Delito Zona Norte.Refirió que hasta hace una semana, esas comunidades no contaban con la presencia de una corporación policiaca de forma permanente, situación que los grupos criminales que bajan de la sierra aprovechaban para cometer delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, secuestro y privación ilegal de la libertad.A una semana de la instalación del cuartel policiaco, se han recibido decenas de denuncias sobre la presencia de grupos armados, de violencia intrafamiliar y una puesta a disposición por el delito de robo, refirió personal encargado del destacamento.El pasado lunes se recibió una llamada donde se alertó de que en el poblado de El Mimbre –a dos kilómetros al poniente de la carretera Juárez-Porvenir–, se encontraba un grupo armado resguardado en una vivienda. Al llegar, los policías estatales sólo encontraron ollas con comida caliente, pues los delincuentes huyeron a la sierra, apenas vieron el despliegue de las patrullas.Unos días antes, el contingente policiaco se desplazó entre las colinas del Valle de Juárez, al sur del municipio de Praxedis G. Guerrero (a unas dos horas de la zona serrana); al llegar al rancho “El Faro” encontraron un campo de tiro improvisado por los grupos criminales que dominan ese territorio.Se dijo que ahí, los sicarios utilizan armas de grueso calibre como AK-47 y fusiles Barrett (de uso exclusivo del Ejército) para practicar su puntería, en rocas sobre las cuales pintan diversos círculos, como una especie de blanco, de acuerdo con los testimonios de los policías estatales que participaron en el operativo.El Diario documentó en octubre que las células criminales mantenían asolados a varios sectores de la población vallejuarense. Incluso, tenían amenazados a los bomberos y paramédicos de estos poblados de no acercarse a las zonas de enfrentamiento, pues también atentarían en contra de ellos.Pobladores de la zona dijeron sentirse seguros de que haya mayor presencia policiaca en la región, pues aseguraron, hasta hace unas semanas era común observar vehículos con hombres armados rondando por las calles, ‘levantando’ gente.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.