Sólo dos de cada 10 autos tienen engomado ecológico

La Dirección Municipal de Ecología reveló que en Juárez circulan aproximadamente 750 mil automotores de las cuales sólo 450 mil están registrados. “De ese parque vehicular registrado 138 mil unidades cuentan con engomado ecológico”, informó Jürgen Ganser Carbajal, titular de la dependencia.Los primeros datos, dijo, se los proporcionó el recaudador de Rentas, Sergio Nevárez, con quien sostuvo una reunión recientemente, mientras que la cifra de autos verificados procede del reporte que le envían los centros de verificación vehicular.El pasado junio, el anterior titular de esa misma dependencia, César Díaz Gutiérrez, refirió que en Juárez circulaban 560 mil 234 unidades, según el registro de Recaudación de Rentas y sólo 90 mil unidades contaban con el engomado ecológico emitido en los centros de verificación vehicular.La realidad es que menos de la tercera parte de los autos que transitan legalmente por las calles de la ciudad ha sido sometida a la verificación vehicular, de acuerdo con los datos oficiales. Sin embargo, si se contabilizan los vehículos ‘chuecos’ se estima en 18 por ciento las unidades que cuentan con la revisión de emisiones.Ante este escenario, el director de Ecología Municipal dijo que se inició el diálogo con el Gobierno del Estado para que en el proceso de plaqueo y replaqueo vehicular la oficina de Recaudación de Rentas solicite como requisito obligatorio el engomado.De acuerdo con el archivo periodístico el Municipio busca este acuerdo desde hace más de 10 años sin que logre concretarse y que repercute directamente en la salud de los fronterizos.La situación que se agrava por el incumplimiento del ciudadano en realizar la verificación de su auto, y cuando la ciudad registra días en precontingencia ambiental por los altos índices de contaminación, principalmente a partir de octubre, cuando inició el descenso de las temperaturas.El titular de Ecología dijo que aún realiza el análisis de las condiciones de la dependencia a fin de implementar acciones preventivas para mejorar la calidad del aire, sin embargo, de momento las medidas adoptadas son mínimas ante los niveles de contaminación que emana el actual padrón vehicular.De momento, dijo el funcionario, no existen operativos para sancionar la falta administrativa por la falta del engomado ecológico.Esto se debe a que al inicio de la actual administración municipal las únicas tres patrullas ecológicas pasaron poco más de una semana fuera de circulación por la falta de gasolina; además los inspectores sólo trabajan en horario de oficina, es decir de ocho de la mañana a las tres de la tarde.“Se van a reajustar los horarios de labores de los inspectores”, aseguró Jürgen Ganser Carbajal.Informó que en la presente administración los inspectores han impuesto 2 mil multas por la falta de engomado, lo que representa al Gobierno municipal una recaudación de 2 millones 800 mil pesos, considerando que la multa asciende a los mil 400 pesos.Agregó que en la pasada administración municipal los inspectores recibieron, al menos un vehículo, que fue entregado en comodato a esta dependencia por los propietarios de los Centros de Verificación Vehicular.“Esa unidad no está en circulación, está en malas condiciones mecánicas y la vamos a regresar, la verdad no sé de quién sea o cómo se dio en comodato”, dijo el funcionario.Aseguró que la otrora patrulla ecológica será devuelta a la brevedad posible a los donatarios a fin de evitar el conflicto de interés entre la autoridad municipal y los centros de verificación vehicular.

