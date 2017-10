Esperan que afluencia crezca en el ‘Libre’

El que el Ayuntamiento de El Paso decidiera tomar el dólar a 25 pesos en los cruces internacionales de cobro es inequitativo con respecto a lo que cuesta cruzar a la inversa, señalaron ciudadanos juarenses que regresan a esta localidad vía el puente Santa Fe.Además, consideraron, ese tipo de cambio lastimará los bolsillos de los usuarios que ganan en pesos y visitan aquella parte de la vecina ciudad por razones no laborales.El ajuste entró en vigor ayer, luego de que hasta entonces el dólar se tomaba a 20 pesos.Con la nueva medida, las personas que ingresen a México por los cruces internacionales tendrán que desembolsar tres dólares o 75 pesos, lo que representa un aumento del 25 por ciento.Para Cynthia Almanza, quien vive en Ciudad Juárez y regularmente acude a El Paso por diferentes motivos, esta situación provocará que, como ella, algunas personas inconformes con la tarifa decidan utilizar el puente internacional Córdova-Américas, lo cual podría contribuir a que se sature.“Esto es algo no bueno ni nada agradable para nosotros como ciudadanos juarenses. Para nada es equitativo a lo que pagamos para ir a Estados Unidos. Es un aumento muy radical. De por sí ya es caro, como para que le suban porque están considerando el tipo de cambio”, dijo.Otros como Lorenzo Meraz –quien regresaba a Ciudad Juárez a pie, pero regularmente usa su vehículo– consideraron que el nuevo tipo de cambio de 25 pesos es injustificable porque ni siquiera esos valores los manejan los centros cambiarios o los bancos.“Para los que vivimos en Juárez y nos gusta ir a El Paso varias veces a la semana sí va a ser una molestia porque para no estar pagando tanto vamos a tener que irnos por el puente ‘Libre’, pero ahora toda la gente que vaya a querer hacerlo… se van a formar unas filas más largas de lo que son ahora”, comentó el juarense de 24 años.

