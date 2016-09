Sin permiso suben tarifa en camiones nuevos

A pesar de que el parque vehicular de la ruta azul Poniente-Sur no se ha modernizado totalmente, pues de 38 camiones sólo 10 se han renovado, en esas unidades nuevas empezaron a cobrar 8 pesos sin permiso del Gobierno.El decreto autorizado en diciembre del 2015, con el que se autorizó elevar el monto del transporte urbano, establece que para incrementar a 8 pesos la tarifa, se deben modernizar todos los autobuses que integran una ruta.Sin embargo, ayer se observó que la unidad Poniente-Sur de modelo reciente número 1808 tenía escrito en el vidrio de enfrente y en los costados que la tarifa es de 8 pesos.El jefe de Transporte, Jesús Manuel García Reyes, aseguró que no existe ninguna autorización para que esa ruta aumente el precio porque todavía opera con camiones viejos.Expuso que sólo 10 unidades se han modernizado, y el resto está en proceso.Un transportista de esa ruta dijo que los camiones renovados pertenecen a un solo concesionario, y el resto no cuenta con recursos para adquirir modelos nuevos, ya que uno solo cuesta un millón de pesos, aproximadamente.El entrevistado, quien proporcionó los datos a cambio de no revelar su nombre, explicó que desde la semana pasada autoridades de Transporte Público permitieron que en los camiones nuevos se cobren 8 pesos.Afirmó que los concesionarios que todavía trabajan con camiones escolares de desecho de Estados Unidos, cobran 7 pesos.La semana pasada usuarios del transporte público denunciaron que en la ruta Poniente-Sur los operadores estaban cobrando 8 pesos, en lugar de 7.El jefe de la oficina dijo entonces que se iba a revisar la situación, y ayer, aseguró que inspectores de la dependencia no detectaron nada irregular.“El 15 y 16 de septiembre se verificó el precio en las unidades número 1822, 1808, 1770, 1816, 1788 y 1782 de la Poniente-Sur “y no están cobrando esa cantidad”, declaró García.“Voy a volver a hacer otra revisión, si yo detecto que están cobrando esa cantidad, entonces procede llamar a los concesionarios y en su momento aplicar las sanciones correspondientes”, afirmó.La multa por cobro de tarifa no autorizada es de hasta 100 salarios mínimos, que equivalen a 7 mil 304 pesos.El funcionario explicó que para aumentar a 8 pesos, todos los camiones de determinada ruta deben ser último modelo, como en el caso del ViveBús que cuenta con 61 unidades 2016 y son los únicos acreditados hasta el momento.Aseguró que para subir la tarifa, los concesionarios de la Poniente-Sur tienen que solicitar permiso ante el Consejo Consultivo de Transporte y la Secretaría de Gobernación del Estado.“Sí es cierto que son camiones nuevos, pero tiene que haber un dictamen previo por parte de la Dirección de Transporte para efecto de que puedan cobrar esa cantidad”, mencionó García Reyes.• 38 unidades conforman el parque de vehicular de la ruta azul Poniente-Sur• Sólo 10 de ellos se han renovadoPara aumentar el precio a 8 pesos, todos los camiones de determinada ruta deben ser último modelo, como en el caso del ViveBús que cuenta con 61 unidades 2016 y son los únicos acreditados hasta el momento

