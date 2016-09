Tiene PGR 17 años incautando siete propiedades, pero no comprueba delitos

En 1999 la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación por lavado de dinero y aseguró siete propiedades. Sin embargo, la maestra que es dueña de los inmuebles y considerada sospechosa del delito pudo probar que no existía tal ilícito y se levantaron los aseguramientos.Sin embargo, durante 17 años la PGR ha continuado incautando las mismas propiedades con los mismos indicios y ha tratado de acreditar que se trata de otros delitos, pero tampoco ha podido probarlo.Joel Chávez González, hijo de la acusada Leonor González Wisbrun, explicó que hace 17 años se integró la averiguación previa PGR/008/LD/99 y se decomisaron dos predios ubicados en Plazuela de Acuña por el kilómetro 30; cuatro terrenos domiciliados en Ahumada y una vivienda edificada en Ciudad Juárez en Vicente Guerrero y Plutarco Elías Calles.El Ministerio Público (MP) de la federación relaciona a González Wisbrun con el grupo delictivo “La Línea”, asegura que en esas propiedades se guardaba droga para después introducirla a Estados Unidos. Los datos fueron obtenidos de una supuesta llamada anónima presentada por una persona identificada únicamente como Jacobo, quien aseveró que vio a Leonor González en actitud sospechosa.La acusada pudo probar que obtuvo de forma lícita esas propiedades, pues fueron una herencia recibida por parte de su padre y su abuelo y no tiene relación alguna con el narcotráfico.“Se demostró la procedencia, con datos del Registro Público, de la Notaría, las escrituras, todo eso está documentado. Nuestro abogado ha logrado que se levante los aseguramientos pero cada vez vuelven a asegurar. Hemos ganado amparos pero la PGR vuelve a solicitar que las propiedades vuelvan a ser aseguradas”, indicó Joel Chávez.En los documentos aportados a El Diario por Joel Chávez se señala que “para el aseguramiento de que se viene hablando existen medios de prueba suficientes para relacionar los inmuebles arriba mencionados, tales como la llamada anónima de la que se desprende que la dueña de esos inmuebles Leonor González Wisbrun trabajaba en actividades ilícitas conjuntamente con Vicente Carillo “El Viceroy”, Juan Ledesma que le dice “EL JL” y que en Villa Ahumada existen otros sujetos conocidos como Eduardo Gallegos alias “El Lalo Gallegos”, Antonio Marrufo “El Tm” o el Toño Marrufo; “EL H”; “EL R8” y otros más y que de los inmuebles de que se habla constantemente entran y salen camionetas de lujo cargadas al aparecer de droga y personas que siempre portan armas de fuego”.Con los mismos indicios en 2004, 2010, 2015 y 2016 el MP volvió a confiscar los inmuebles —ahora bajo la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/454/2009— acusando que se trata de delincuencia organizada y en últimas fechas afirma que se trata del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.El denunciante dijo que han ganado varios amparos y en cinco ocasiones han logrado que se levanten los aseguramientos que pesan contra las propiedades y cinco veces el MP de la federación ha vuelto a incautar las inmuebles pero no avanza hasta judicializar la indagatoria, pues lo único que ha solicitado es que se emita las órdenes para asegurar los terrenos y la casa, pero no se ha ejercido acción penal en contra de Leonor González ni se ha presentado la investigación completa a un tribunal.Situación que ha causado un detrimento económico y social en la familia afectada y daños a la salud de Leonor González Wisbrun, una maestra de preescolar actualmente de 60 años y quien cambió su residencia a Estados Unidos a raíz de la actuación de PGR.“No se nos respetan nuestras garantías, nuestros derechos, hay un abuso de autoridad e irregularidades. Básicamente la autoridad ha hecho lo que ha querido en muchas situaciones y nos perjudican a nosotros, pero no lo toman en cuenta”, acusó.Los fiscales de la federación que han tenido la indagatoria en sus manos y han ordenado los aseguramientos son Jacob Miguel Camacho Cuadras, Olga Tavera Legorreta, Susana Silva Briseño y Julio César Hernández Trujillo.Desde el año 2010 las órdenes para asegurar los inmuebles se han emitido por personal del Juzgado Quinto de Distrito, aunque se han otorgado amparos a favor de Leonor González Wisbrun por considerar que no hay pruebas para decir que es miembro de una organización delictiva, indicó Joel Chávez, quien dijo que el titular del Tribunal José Erasmo Barraza Grado ha sido parcial pues continúa emitiendo las ordenes con las mismas pruebas e incluso a pesar de tener conocimiento que la propia PGR ha estimado que algunos de los delitos que le atribuye ya prescribieron.“En todo caso el delito de procedencia ilícita ya prescribió, en el expediente hay una carta de la SEIDO donde ellos ya investigaron y prescribió y nos sorprende mucho que el juez Erasmo Barraza sabiendo eso diga que la solicitud del MP procede, nos deja en estado de indefensión e incertidumbre, viola nuestras garantías, no le pone atención al caso, en los derechos de audiencias se molesta, yo sé que a lo mejor a él no le importa tanto, pero es mi madre y ya tiene 60 años”, expresó Chávez.En uno de los documentos aportados por el entrevistado y que son parte del expediente se indica que el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México se pronunció sobre la prescripción, señalando “los hechos por los cuales la representación social ilegalmente decreto de nuevo asegurar, ya fueron materia de diversa indagatoria, siendo esta la PGR/008/LD/99, en la que mediante oficio SIEDO/DGAJCMDO/MPFAUX/317/2014 se autorizó en definitiva a el no ejercicio de la acción penal contra la quejosa y su esposo Joel Guillermo Sánchez Quezada al haber operado la prescripción”.Debido a la presunta mala actuación de Barraza Grado, el pasado 28 de marzo los inconformes presentaron una queja contra el juez. Esta originó el expediente SEVIE 119/2016-QD del índice de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura Federal, de acuerdo a documentos en poder de El Diario.Al respecto el juez dijo que no ha sido notificado y respecto al proceso penal señaló que esta impedido legalmente para hablar del asunto, afirmado que él lleva poco más de tres años a cargo de ese Juzgado.