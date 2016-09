Arremete sindicato vs administradora de Aduana

El Sindicato del SAT y Hacienda hará pública una serie de pruebas que demuestran violación a los derechos de los trabajadores federales por parte de la administradora de la Aduana Fronteriza, Eva María Viridiana Soria Amador.También se probarán la discriminación, el hostigamiento y el acoso laboral que ejerce sobre los empleados, además de los actos de corrupción en que incurren sus allegados, dijo Alejandro Rentería Gutiérrez, secretario general estatal del Sindicato del SAT y Hacienda.La funcionaria no sólo viola los derechos de los trabajadores, también la autonomía sindical y comete múltiples injusticias dentro de las oficinas de la Aduana Fronteriza y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), agregó.Señaló que la lideresa del otro sindicato que agremia a otra parte de los trabajadores, Haydé Molina, es “la defensora de oficio de la administradora” y “se pone de tapete” para que aquella ejecute sus planes, por ejemplo, golpear al otro gremio, indicó.En lugar de preocuparse por la integridad de los trabajadores y cuidar sus intereses, la lideresa se pone a ver por el bien de la administradora, expresó.Hace poco se detuvo a una persona que cruzaba fayuca y es del sindicato de ella, informó. Es un muchacho que acaba de ser presentado por el Ministerio Público.Mientras tanto, Haydé Molina Ochoa, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Hacienda y SAT, no atendió ayer a la prensa con el argumento de que estaba muy ocupada.Alejandro Rentería expresó que aquí “la esencia en este asunto es la violación a los derechos de los trabajadores” por la administradora aduanal, quien es “déspota, falta de humildad y nos ve a los de Juárez como si fuéramos ciudadanos de segunda”.“Eva María Viridiana Soria Amador pisotea los derechos de los trabajadores, viola la autonomía sindical e inclusive ordena investigar a algunos empleados”, expresó.De todo esto se van a presentar pruebas, como algunos documentos que han llegado al poder del sindicato, en una próxima rueda de prensa, comentó.Dijo que ya elaboran un documento para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que envíe un comité a esta plaza para que investigue las denuncias.Se trata de que ese grupo imparcial dictamine si existe violación a los derechos de los trabajadores y a la autonomía sindical, aparte de la discriminación, acoso laboral e injusticias varias, agregó.La administradora aduanal ocupa el cargo desde el lunes 18 abril pasado y no recibe ni da información a la prensa local.Lo mismo hizo su antecesor Yadeneiro Hernández Austria, quien asumió el martes 04 agosto de 2015 y no dio ninguna entrevista, hasta que fue despedido por una acusación de acoso sexual y corrupción.

