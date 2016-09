Confiesa en terapia escolar haber sido violada 7 años atrás

Siete años después de que fue víctima de violación, una menor de edad narró lo sucedido a la psicóloga de la secundaria donde asiste y eso hizo posible la detención y vinculación a proceso del presunto responsable.Al momento que fue agredida por su entonces padrastro, Jesús Rubén Vigueiras Olivas, la víctima contaba con ocho años y hasta hace unos días al hablar con la terapeuta del plantel se atrevió a decir lo que había sufrido y horas después fue interpuesta la denuncia que llevó a que ayer fuera vinculado a proceso el sospechoso.En la querella presentada por la afectada y sus padres, se señala que en julio del 2009 en el interior de una casa en el fraccionamiento Senderos de San Isidro, Vigueiras Olivas —quien también se hace llamar Jesús Rubén Olivas Hernández— agredió a la menor.Presuntamente el ahora detenido amenazó a la víctima con matar a su madre y a su padre si lo denunciaba.La menor también denunció que a partir del pasado 12 de junio Vigueiras empezó a buscarla a través de la red social de Facebook, primero le envió una solicitud de amistad luego una serie de mensajes pidiéndole perdón por lo que había hecho.“Mija (sic) tu sabes que tú de niña me atraías, tú me besaste también. Pensé que hacía lo correcto, tú eres bonita y pos (sic) no me pude contener”, se lee en uno de los mensajes. En otro el acusado señaló “acepto toda la culpa mija (sic) yo diera mi vida si pudiera purificar tu vida para borrar todo mal sentir de tu corazón”.Ayer el juez de Control, Apolinar Juárez Castro, le dio valor a la declaración de la víctima, a los mensajes enviados a través de Facebook, a un informe médico donde se señala que sí hay evidencia de una violación antigua y a un dictamen en materia de psicología en el que se establece que la víctima presenta una alteración emocional leve y se recomiendan al menos diez sesiones de terapia.Ante el juzgador, el acusado rindió declaración. Primero aceptó haber tenido una relación sentimental con la madre de la víctima y después dijo que en los mensajes él quería pedir perdón porque no se había comportado como un padre, pero no a un ataque sexual. Además precisó que en esa época él consumía cocaína y a veces bebía pero “no era tanto así de haber pasado eso”.Al resolver el juez consideró que el dicho de Vigueiras Olivas sólo era una estrategia de defensa, pero no concordaba con los mensajes que éste había enviado a la menor, por lo que los descalificó y procedió a dictar el auto de vinculación a proceso dejando vigente la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de dos años.

