El alza constante del dólar, divisa que ayer alcanzó los 24.20 pesos en bancos, mantiene en jaque el consumo en la ciudad. Gran parte de los productos que aquí se ofertan son importados y su precio se ha disparado en el último año.Entre los importados que más se han encarecido están la carne, el pollo, el chile jalapeño, la pasta de dientes, la gasolina y hasta las medicinas, de acuerdo con un análisis de El Diario y datos de la inflación medida por el Inegi.“No sé si sea por la cuestión del dólar, pero los cereales con marca del comercio eran baratísimos y ahorita han ido subiendo”, dijo María Lourdes, quien semanalmente compra dos o tres cajas de diferentes marcas.“Las salsas de tomate, los cereales, la leche en polvo, la mayonesa, la margarina… ese tipo de cosas suben cada semana, pero se compensa con promociones que lanza la tienda en otros productos”, expresó una cajera de una tienda de conveniencia local que pidió reservar su identidad.La carne molida de sirloin acumula un aumento del 21.11 por ciento de septiembre de 2015 al presente mes, la chuleta ahumada de 19.4 por ciento, la pierna de pollo con muslo de 7.75 por ciento, el chile jalapeño del 26.85 por ciento y la pasta de dientes un 18.88 por ciento.El gerente de Comercio Exterior de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Armando Prado Rojas, dijo que las autoridades “ya no le pueden decir a una ama de casa que no hay una inflación en los productos si lo están viendo cuando van a comprar la despensa”.“Al momento de que nosotros como comerciantes importamos productos más caros, necesariamente tenemos que repercutir ese costo adicional en el precio de venta, por necesidad se da el aumento, no es que nosotros estemos especulando, simplemente nos cuesta más caro”, señaló.Agregó que otros productos nacionales también se han encarecido al tener algún componente importado o por el aumento de las gasolinas.El plátano aumentó por ejemplo en un año de 5.90 a 13 pesos, lo que representa una inflación del 120.33 por ciento; la guayaba pasó de 19.9 a 39.9 pesos que es un 100.50 por ciento más, las gasolinas hasta un 10.51 por ciento y las medicinas más del 10 por ciento, de acuerdo con el Inegi.Ayer la moneda estadounidense alcanzó en bancos una cotización de hasta 20.24 pesos por uno, en el mercado internacional de divisas al mayoreo Forex, alcanzó los 19.90 pesos, el tipo de cambio interbancario los 19.8440 pesos y en centros cambiarios se vendió a un promedio de 18.65 pesos.En lo que va del 2016 la gasolina Magna ha pasado de 8.87 a 10.23 pesos por litro, mientras que la Premium pasó de 10.51 a 12.26 pesos por unidad. Un aumento del 15 y 17 por ciento, respectivamente.Algunos de los fármacos aumentaron su precio hasta en un 10 por ciento debido a los insumos que los laboratorios requieren para la producción de los mismos.Los medicamentos para la diabetes presentan un alza del 10.11 por ciento, los antibióticos un 9.32, los antigripales un 8.27 y los analgésicos un 8.26.Usuarios de medicamentos reportaron incrementos de hasta 40 por ciento en medicamentos.El tipo de cambio pegó también en la vivienda, puesto que Hugo Venzor Crabtree, presidente de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), declaró que el reporte de la Sociedad Hipotecaria Federal arrojó que en el primer semestre de 2016 –comparado con el de 2015– la vivienda en la ciudad subió un siete por ciento.Este hecho ha sometido a los comerciantes, quienes dijeron que en el pago de arrendamiento de locales pocos cuentan con un tipo de cambio fijo en los contratos.La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Cristina Cunningham Hidalgo, dijo que los asociados normalmente tienen que comprar insumos en dólares –aunado al pago de renta–, lo cual implica una afectación en la economía de los comerciantes a la hora de costear la producción y sacar ganancias.Armando Prado Rojas comentó que los comercios, en general, tendrán que “implantar una política de incremento gradual, para no repercutir cien por ciento en los precios, con tal de no afectar tanto al consumidor”.El presidente local de la Canaco, Alejandro Ramírez Ruiz, dijo que el alza en la divisa es una oportunidad para atraer consumidores trasfronterizos que generan dólares a los comercios locales.Sin embargo, Cunningham Hidalgo, dijo que muchas veces esos billetes estadounidenses no se pueden contener en los negocios porque los consumidores cambian su dinero a pesos mexicanos antes de ir a los negocios.

