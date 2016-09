Otorgan tránsitos perdón a mujer que los golpeó en retén

La pareja acusada de agredir a oficiales de la Dirección de Tránsito y que se identificaron como trabajadores del Poder Judicial de la Federación, fueron liberados luego de que los afectados les otorgaron el perdón.Los agentes acudieron el domingo a la Fiscalía General del Estado (FGE) y ante el Ministerio Público exculparon al hombre y la mujer que esa misma madrugada los golpearon y jalonearon el ser detenidos en un retén antiebrios.Los hechos por los que fueron detenidos se registraron a las 03:30 horas del domingo en un punto de revisión que fue instalado en la avenida Adolfo López Mateos cruce con calle Vicente Guerrero.El reporte de hechos indica que Alberto Escobedo Castañón conducida una camioneta de reciente modelo y lo acompañaba Karime Gabriela Nassri Valverde, quienes fueron interceptados por una agente de Tránsito que le ordenó al guiador a que bajara para hacerle el examen del alcohol.En eso la mujer recriminó a la oficial que el conductor no se iba a bajar porque “ellos eran muy poderosos y no les podían hacer nada”.La agente de Tránsito insistió por lo que la copiloto bajó del vehículo y cayó sobre la banqueta y cuando quiso levantarse no podo hacerlo, presuntamente por el avanzado estado de ebriedad que presentaba.Cuando Nassri Valverde se levantó se abalanzó contra la agente y con su bolso de mano le pegó en repetidas ocasiones, mientras el conductor de la camioneta sujetó del cuello a la agente, hasta que fue auxiliada por sus compañeros.Nassri Valverde y Escobedo Castañón fueron sometidos por los elementos de Vialidad y asegurados por la Policía Municipal, para después trasladarlos al Distrito Universidad por la agresión y por amenazas. Ese mismo día fueron liberados.

