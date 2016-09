El alcalde electo, Armando Cabada Alvídrez, denunció que la Administración saliente pidió al Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM) adherir a unos 100 funcionarios, a cambio del aumento salarial del 8 por ciento que solicitó.“Es información extraoficial que me han presentado y que apenas estamos revisando, pero sí tiene que haber una justificación porque el presidente Javier González Mocken manifestó en varias ocasiones que no metería ese tema en la negociación del incremento; de ser así no estaría respaldando lo que dijo”, afirmó Cabada ayer en conferencia de prensa.Agregó que de consumarse la negociación en los términos que le informaron, repercutiría de manera directa en las finanzas públicas, ya que se pretende garantizar el trabajo de varias personas que reciben salarios altos y se busca dejarlos con plazas sindicales con ingresos similares.Entre los empleados a quienes se intenta sindicalizar están servidores públicos vinculados con funcionarios y exfuncionarios, así como políticos priistas, de acuerdo con el listado al cual El Diario tuvo acceso.El Gobierno Municipal no emitió ningún comentario al respecto y a través de la directora de Comunicación Social, Mónica Luévano García, se informó que hasta hoy fijará postura.Explicó que ayer no estuvo disponible el Oficial Mayor, quien tiene a su cargo la negociación con el SUTM.El secretario de Trabajo del Sindicato, Héctor Cano Villela, confirmó ayer que existe esa propuesta de parte del Municipio, pero rechazó que sean 100 o más trabajadores los que la actual Administración solicita adherir y que se trate de una situación irregular, porque “es la única forma que tienen de crecer” como organización.“Hay una propuesta del Municipio pero todavía no hay nada claro, todavía no terminamos de negociar, apenas tenemos que consensar con nuestra gente y seguir el procedimiento. Tenemos hasta el día 6 de octubre para terminar”, dijo.De acuerdo con una lista de empleados que la actual Administración municipal busca cambiar para mejorar sus condiciones de trabajo al conseguirles una plaza en el Sindicato, un puesto de base o ajustes salariales, entre los beneficiarios se encuentran servidores públicos vinculados con funcionarios y exfuncionarios, así como políticos priistas.También coordinadores y jefes de departamentos o de áreas que perciben salarios que van desde los 15 a los 36 mil pesos mensuales y se pretende crearles plazas sindicales con ingresos aproximados a los que perciben.El listado, al cual El Diario tuvo acceso, revela que entre el personal que se pretende sindicalizar se encuentra Marco Antonio Murguía Lardizábal, hermano del exalcalde Héctor Murguía, quien ocupa el cargo de subdirector en Desarrollo Económico con un salario mensual de 36 mil 400 pesos y se busca crearle una plaza sindical de “Investigador R.P.” con un sueldo de 30 mil 700 pesos.Otro caso que sobresale es el de Erika Belén Quiñonez Villarreal, quien aparece como coordinadora de la Dirección de Deporte con el mismo nivel salarial que Marco Antonio y se busca asignarla en una plaza sindical de “Investigador R.P.” con un ingreso mensual de 30 mil 700.En condiciones similares se encuentra Claudia Rey Sáenz, quien es coordinadora en la Dirección de Relaciones Públicas y recibe un sueldo mensual de 34 mil pesos; así como Diana Elizabeth Reza Aranda, quien actualmente es coordinadora del área jurídica de la Dirección de Oficialía Mayor.Además, en la lista aparece Seidy Medina Galván, quien ocupa un cargo de coordinación en la Secretaría Técnica con un sueldo de 37 mil 560 al mes y obtendría una plaza sindical de “Investigador R.P.” con un pago de 30 mil 700 pesos.También Jazmín Medina Sáenz, quien se ocupa como jefa de departamento en la Dirección de Desarrollo Económico con un sueldo de 19 mil 470 pesos y al obtener la plaza sindical quedaría como “Almacenista A” con un ingreso mensual de 20 mil 73 pesos.Un caso más es el de Edgar Terrazas Porras, hermano de la actual diputada federal Adriana Terrazas Porras, quien ocupa un cargo de coordinador en la Dirección de Oficialía Jurídica con un salario de 25 mil pesos mensuales y obtendría una plaza sindical de “Auxiliar de Mesa” con un ingreso de 25 mil 657.Cabada agregó que además de estas negociaciones que el Municipio hace con el Sindicato, al final de esta Administración le preocupa que varios empleados busquen anticipar su jubilación por temor a ser despedidos durante su gobierno.“Ha habido un rumor de que llegamos con la idea de cancelar jubilaciones o evitarlas, cuando son derechos ya ganados. Por lo que les digo a los empleados que están contentos y desarrollan un buen trabajo que no se aceleren, que es muy probable que sigan trabajando con nosotros”, mencionó.Expuso que de acuerdo con la información que tiene a su disposición hay 846 empelados con derecho a jubilación, de los cuales 400 son sindicalizados, 250 policías y 196 administrativos, pero desconoce cuántos buscan tramitar su retiro, situación que provocaría un problema serio al Municipio en términos económicos por el pago de las pensiones.“Les digo a los empleados municipales que es lamentable este mensaje que estarán enviando a la sociedad juarense, no es a mí al que van a afectar, a nosotros lo único que va a provocar es poder hacer menos con el poco recurso que nos van a dejar.