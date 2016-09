Vinculan a proceso a vecino extorsionador

El hombre acusado de extorsionar a su vecino a través de una carta donde le exigía 10 mil pesos y le advertía que de no entregar el dinero le causaría un daño a su familia o le quemaría el negocio, ayer fue vinculado a proceso penal por el delito de extorsión simple.El sospechoso Jesús Herminio Corona Godoy no retiró el dinero depositado por el afectado, por lo que la presunta conducta que cometió no se agravó.El acusado y su abogado no presentaron ninguna prueba de descargo. En cambio la agente del Ministerio Público (MP) citó la declaración que Corona rindió ante esa autoridad en la que dijo que se le hizo fácil cobrarle la “cuota” a su vecino el carrocero, porque lo conocía de toda la vida.La fiscal también presentó la declaración de la víctima —cuya identidad quedó bajo reserva judicial—, en la que señala que el pasado 18 de septiembre a las 4:30 de la mañana encontró en el exterior de su domicilio un sobre blanco con su nombre y adentro una misiva, en la que decía “mira compa tenemos tiempo cuidándolo y miramos que su negocio ha ido creciendo, así que ya es tiempo que te reportes y pagues el derecho de piso. Tienes que depositar 10 mil pesos a la cuenta 4766840499823099”.La víctima también refirió que le dijeron que sabían que él tenía tres hijos que vivían atrás de su negocio y que tenía que entregar el dinero o de lo contrario pagarían las consecuencias y su taller de carrocería sería quemado.Al querellarse el afectado le proporcionó a los ministeriales la ficha de depósito que efectuó en Banamex y donde aparecía que el titular de la cuenta es Jesús Herminio Corona Godoy, su vecino.Un dictamen de grafoscopia indica que la carta fue redactada por Corona Godoy y a la víctima reconoció a Jesús Herminio.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.