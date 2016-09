Viven entre aguas negras y baches hace 4 meses

El azolve de un tramo de la red de drenaje y las fugas de aguas negras que tienen varios meses, destruyeron parte del pavimento en la calle Fernando Montes de Oca, además de generar un ambiente insalubre para las familias vecinas.Roberto Zúñiga dijo que hace tres o cuatro meses inició este problema, presuntamente porque la red de drenaje que corre por el centro de la calle está tapada.Un día, las aguas negras que se vierten de los domicilios comenzaron a salir por los registros que hay en las banquetas, agregó.Los vecinos procedieron a sondear las líneas que van de sus casas a la red general y resulta que están limpias, informó.Se reportó el problema a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y varios empleados fueron, vieron y determinaron que la red general está tapada, añadió.Luego se fueron, prometieron regresar a destapar la red y ya no regresaron, expresó.El problema se registra en la calle Fernando Montes de Oca y avenida Vicente Guerrero, en la colonia Partido Escobedo.Este cruce contrasta con el resto del sector habitacional, donde el pavimento no se haya en condiciones óptimas pero sí es funcional.Otro vecino, Salvador López, dijo que el reporte ha sido hecho varias veces, bajo el número 532183, pero nada más prometen que van a ir y no acuden.Los residentes piden que por favor acudan a hacer las reparaciones, por la salud de todos los habitantes del sector y sobre todo de los niños.Personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que las lluvias provocaron el azolve de muchos tramos de la red de drenaje, en los que se trabaja en toda la ciudad.Agregó que van a proceder a atender la queja con el mismo número de reporte, lo que harán a la brevedad posible.

