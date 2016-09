Provocan explosión en vivienda

La noche del domingo un hombre fue asesinado dentro de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Los Arcos, aunque en un principio los vecinos especularon que desconocidos arrojaron un artefacto explosivo al interior, las autoridades determinaron que le quitaron la vida a puñaladas y que después provocaron una explosión.En la calle Arcos de Sevilla, sólo una casa cuenta con medidor de luz; en la cuadra el resto de los vecinos están “colgados”. Las leyendas pintadas en las fachadas dan una explicación de lo que ocurre: “Casa ocupada” por Griselda, por los Morales, por Pedro. Así sucesivamente.El fraccionamiento Los Arcos se distingue por las estructuras elevadas que dan una vista distinta a las zonas habitacionales que predominan el suroriente de la ciudad y porque cuenta con un sinnúmero de viviendas invadidas en forma ilegal, establecen versiones de los vecinos recogidas ayer en ese mismo sitio.Fue precisamente en una de estas fincas donde ocurrió el último crimen del domingo 18, el asesinato 38 de septiembre, el homicidio 340 del año.Arturo Sandoval Figón, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), dice que del interior de una vivienda ubicada en las calles Arcos de Sevilla y Arco del Triunfo, peritos de la dependencia levantaron el cuerpo de un hombre asesinado a puñaladas, según el resultado de la necropsia de ley.El o los homicidas colocaron el cuerpo entre la base de madera de la cama y el colchón y arrojaron gasolina por todos los muebles de la casa para luego prenderle fuego.La finca estaba herméticamente cerrada y la gasificación del combustible provocó un estallido.La puerta y la reja salieron despedidas y en cuestión de minutos el fuego abrazó la casa de interés social, explica Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil.En su peritaje preliminar el Departamento de Bomberos determinó que el siniestro registrado la noche del domingo en una vivienda del fraccionamiento Los Arcos fue intencional, por lo que trata de un probable homicidio que investiga la FGE.La casa que presentó daños totales fue ocupada hace poco más de un mes por una familia, indican versiones de los habitantes del área.Los vecinos, que también se han apoderado de manera ilegal y paulatina de las viviendas abandonadas, aseguran que los bomberos tardaron más de 40 minutos en llegar a la zona habitacional creada al suroriente de la ciudad.“A nosotros nos preocupaban los niños, porque ahí vivía una pareja y dos niños que salieron de la casa temprano y como no los habíamos visto estábamos preocupados pensando que estaban dentro de la vivienda”, dice un vecino entrevistado.Dentro de una de las recámaras se observan los rastros del cuerpo quemado que quedó entre la base de madera de la cama y el colchón, donde el fuego calcinó al hombre hasta ayer no identificado.Dentro de la vivienda, junto a una serie de medicamentos, se encontró la receta de un médico particular dirigida a Isabel López, quien el pasado 14 de septiembre acudió a recibir atención para su salud.“No sabemos nada de los vecinos, no han venido, desde que se fueron temprano de la casa no regresaron y no sabemos qué pasó, ni quién es el muerto”, refiere el colono.La invasión, dicen los vecinos, es tolerada por el Infonavit al permitir la “ocupación” en las fincas selladas por los propietarios originales con enrejados y bloques de concreto en puertas y ventanas para evitar el ingreso de extraños.Los invasores dicen que aspiran a una vivienda digna, pero optan por la ocupación forzada de la propiedad privada en busca de una solución inmediata a su necesidad de una casa. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

