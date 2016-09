Acusan corrupción en Aduana fronteriza

La administradora de la Aduana Fronteriza, Eva María Viridiana Soria Amador, fue acusada de hostigamiento, acoso laboral y actos de corrupción laboral.Los señalamientos los hizo ayer el secretario estatal del Sindicato del SAT y Hacienda, Alejandro Rentería Gutiérrez, quien solicitó a las autoridades hacendarias practicar una evaluación a la servidora pública.Mientras la denuncia dividió a los sindicalizados, la administradora se negó a dar una entrevista ayer.“Hay violaciones a los derechos de los trabajadores, a la autonomía sindical –que es grave–, a la libertad sindical, hay discriminación e injusticia social como sistema”, señaló Rentería Gutiérrez.El representante sindical urgió a través de los medios de comunicación a la Secretaría de Hacienda que envíe un grupo investigador para que determine si se están violando los derechos laborales de los trabajadores federales.“Somos 40 empleados con una antigüedad en promedio de 20 a 25 años. Yo no sé qué está sucediendo aquí (en la Aduana), ésta es una pelea callejera, ¿por qué golpear al empleado?” cuestionó.Dijo que están recabando evidencias de lo dicho y las mostrarán en conferencia de prensa.Aidé Molina Ochoa, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Aduana, se mostró en descuerdo con la denuncia de Rentería Gutiérrez.La líder sindical calificó a su homólogo como el representante de un sindicato subversivo, que aglutina sólo a 20 trabajadores “que no trabajan” ya que cuando les quieren entregar sus funciones no las aceptan.“Ellos son personal administrativo, tienen intereses personales y económicos y ésta es una manera de presionar a la administradora, a quien desacreditan con mentiras de que tiene favoritismo”, afirmó.“A nosotros se nos ordena desde el centro, por parte de Enrique Romero, a ser institucionales. Nosotros somos el Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda y Servicio de Administración Tributaria y estamos conformados como sindicato único desde 1970 y sólo en Juárez representamos a 110 empleados”, dijo la entrevistada.Pidió que en la investigación que solicita Rentería “nos hagan antidoping y que nos hagan el polígrafo, a ver si pasan”.Finalmente refirió que los empleados sindicalizados no tienen inconformidad alguna con la parte oficial.“Todo eso que dijo es mentira, eso de que son violentados nuestros derechos también. Nosotros trabajamos muy bien con todos los administradores, nunca hemos tenido problemas con ninguna administración”, dijo Molina Ochoa.Hasta el cierre de esta edición la administradora de la Aduana Fronteriza no atendía la solicitud de entrevista que se hizo.Recientemente la delegación estatal de la PGR abrió varias investigaciones por el aseguramiento de mercancía de contrabando como cigarros y neumáticos que hizo la Policía Estatal Única y que fueron internadas a través de los puentes internacionales.También la Policía Federal ha incautado en tránsito por la carretera federal llantas internadas de manera ilegal y la documentación empleada para su ingreso al país es falsa.

