Reviven proyecto habitacional en Jerónimo

El proyecto para la construcción de la primera zona habitacional en San Jerónimo será sometido hoy a revisión en las comisiones de Fraccionamientos y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Juárez, que está a unos días de concluir su gestión.La solicitud fue realizada de nueva cuenta por la empresa Ingeniería Maperj S.A. de C.V., porque consideran que pueden cumplir con los requisitos de equipamiento social, educativo y público solicitados por el Municipio desde el 2014.“Al día de hoy ya se ha cumplido con todos los dictámenes de factibilidad solicitados por el Municipio de Ciudad Juárez para la aprobación de la zona habitacional y nos encontramos en espera de que sea autorizado en Cabildo”, expone el proyecto presentado por la constructora.El nuevo polo de desarrollo se ubica en el norponiente, a 15 kilómetros de la mancha urbana, en el puerto fronterizo San Jerónimo, colindante con Santa Teresa, Nuevo México.Ahí actualmente opera uno de los proyectos más grandes de estación intermodal y de carga de combustible efectuado por Union Pacific.Apenas el pasado jueves, el Cabildo aprobó en ‘fast track’ y por unanimidad la actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS), que acota a la mancha urbana la construcción de nuevos fraccionamientos.El plan rector establece un perímetro virtual de contención –formado por el bulevar Independencia, Juan Pablo II, Bernardo Norzagaray y Camino Real– en contra de la dispersión de la ciudad e impulsa una política de redensificación.De acuerdo con el proyecto de San Jerónimo que se encuentra en revisión en las comisiones edilicias, al cual El Diario tuvo acceso, para obtener la aprobación del Cabildo se conformó un fideicomiso con la participación de la constructora, del Grupo Chihuahua –que preside Eloy Vallina Lagüera– y las empresas maquiladoras que se localizan en la zona.Esto, agrega el documento, para evitar ser una carga económica para el Municipio.Con ello, los empresarios se comprometen a desarrollar infraestructura básica para dar servicio a la zona habitacional en la que proyectan construir 3 mil 200 casas en cuatro etapas, en el nuevo polo de desarrollo binacional.En la primera etapa del fraccionamiento, identificado como “Valle de San Jerónimo”, sólo buscan construir 275 viviendas en una superficie de 61 mil metros cuadrados, la sección más pequeña de las cuatro por desarrollar.El regidor José Márquez Puentes, coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano, informó que hoy sostendrán una reunión con representantes de la empresa interesada en desarrollar la zona habitacional en San Jerónimo.“Se estaría viendo la autorización del fraccionamiento en San Jerónimo, veremos si cumplen con lo que se les estableció anteriormente porque ya tienen dos años que han buscado que se les autorice el fraccionamiento. Se les pusieron varios requerimientos previos y se les pidió básicamente proveer de equipamiento social, educativo y público para hacer el desarrollo habitacional”, explicó.Agregó que la empresa les presentó un convenio en el que se comprometen a cubrir los requerimientos en materia de infraestructura y conservación urbana.Además, en el borrador del contrato se establecen las bases, compromisos y responsabilidades de las partes para la participación social en la formulación, seguimiento, valuación y actualización de la planeación y programación del desarrollo urbano en la zona de San Jerónimo.En el mismo documento se indica que la empresa donará anticipadamente a favor del Municipio predios que en conjunta suman unas 16 mil metros cuadrados, en las que se desarrollarán áreas verdes y equipamiento urbano.En ese instrumento, la empresa se compromete a no iniciar la edificación de vivienda hasta que no se obtengan los recursos federales o de cualquier tipo para la construcción de equipamiento, pero advierte que no se considera el recurso para servicios básicos como agua o luz, que corren a su cuenta.Y aunque la empresa asume la elaboración de proyectos ejecutivos a su cuenta, promueve la gestión de recursos con la Federación y el Estado para la dotación de servicios educativos, de salud, transporte, desarrollo comunitario, vivienda y medio ambiente.Ello, subraya, porque “reconoce que el Municipio no cuenta con los recursos económicos y humanos para la elaboración del equipamiento”.También se establecerá que si la empresa desea iniciar la construcción de casas, deberán absorber el costo del equipamiento, lo que pueden hacer “sin que el Municipio esté obligado a resarcir ninguna suma invertida”.Los promotores presentaron el proyecto al Ayuntamiento como un Centro Urbano Internacional con “gran visión” aspirante a ser un desarrollo certificado, porque advierten que actualmente hay empresas que generan 8 mil 500 empleados y este año se espera que se anexen al parque industrial seis maquiladoras que van a generar 13 mil 500 empleos, lo que demanda una zona habitacional en la zona.La posible aprobación del desarrollo habitacional en San Jerónimo alertó a la diputada local electa por Ciudad Juárez, Adriana Fuentes Téllez, quien se pronunció porque se obligue a los inversionistas a pagar con sus recursos propios los servicios públicos que se van a destinar en esa zona.La legisladora consideró que el Municipio no debe asumir ese costo pues hay otras prioridades en Ciudad Juárez que requieren atención.“Yo no estoy en contra que se haga el desarrollo en San Jerónimo, sin embargo creo que tenemos prioridades, que debemos estar apoyando lo que ya existe, que es todo el anillo periférico de Juárez, todo el surponiente, porque creo que carecemos de muchas cosas en zonas como Riberas del Bravo, el Valle de Juárez y donde está la Ciudad Universitaria”, afirmó.Por ello, anticipó que ya prepara una iniciativa que presentará en el Congreso del Estado, apenas entre en funciones la nueva legislatura, para proponer que si la Federación o el Estado aporta a ese proyecto de desarrollo, invierta las mismas cantidades en las zonas urbanas ya desarrolladas en la ciudad.Además, propondrá la creación de un fondo que se encargue de vigilar el desarrollo urbano ordenado en el municipio. (Gabriela Minjáres / El Diario)

