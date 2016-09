Debuta Fiesta con éxito pero menos invitados

Los conciertos, los juegos mecánicos, el circo, así como, los eventos culturales, fueron los atractivos que durante el primer fin de semana de la Fiesta Juárez lograron reunir a 77 mil fronterizos en la Plaza de la Mexicanidad.El presidente del Comité Organizador, Gilberto Cueva Pizarro, informó que se cumplió con las expectativas del arranque del evento, el cual dejó un saldo blanco.El viernes acudieron 30 mil visitantes durante la presentación de Los Chicharrines y la cantante María José; el sábado con el concierto de la Banda El Recodo hubo 35 mil visitantes y el domingo con la presentación de Paquita la del Barrio, se registraron 12 mil personas. Esto dio una asistencia total de 77 mil.Cueva Pizarro dijo que en promedio el 30 por ciento de los asistentes –23 mil 100– disfrutaron de los espectáculos y atractivos de manera gratuita, debido a que los niños, adultos mayores y personas con discapacidad no tienen que pagar boleto.De acuerdo con los registros pasados, esta edición estuvo por debajo de las 109 mil personas registradas en el 2015, cuando Los Ángeles Azules, La Poderosa Banda San Juan y Los Recoditos, abrieron los primeros tres días de la feria.A pesar de esto el presidente del Comité Organizador comentó que están “contentos por la respuesta de los juarenses en el primer fin de semana, se cumplió las expectativas de lo que se había proyectado, miles de familias disfrutando los eventos: tuvimos un fin de semana muy movido en toda la ciudad y Fiesta Juárez no fue la excepción”.El responsable de Fiesta Juárez, anunció que esta semana se espera que más fronterizos acudan a divertirse, especialmente a partir del próximo jueves con la presentación de músicos como Panteón Rococó que se presentará el 22 de septiembre; Los Sebastianes, el viernes 23 de septiembre; Intocable, el sábado 24 de septiembre y Playa Limbo el domingo 25 de septiembre.“La segunda semana, vamos a rebasar las expectativas planeadas. No sólo con el espectáculo de artistas nacionales, sino porque de lunes a viernes los juegos son totalmente gratuitos (excepto los cinco de alta magnitud)”, indicó Cueva Pizarro.Por último, el organizador invitó a la ciudadanía a acudir a la Plaza de la Mexicanidad a la Fiesta Juárez, en horario de 6 de la tarde a 2 de la mañana, para disfrutar de la diversión por los mismos precios de ediciones pasadas.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.