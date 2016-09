Harán comparecer a ministeriales por la fuerza

Los agentes de la Policía Ministerial Investigadora (PMI) que presuntamente torturaron a dos personas para que aceptaran ser culpables de una extorsión, serán llevados a juicio oral mediante el uso de la fuerza pública.Loa oficiales José Salvador Marrufo Carrera y Raúl Terrazas Bouche debían presentarse ayer al juicio número 55/15 que se sigue contra José Luis Ávila Salazar, ya que participaron en su aprehensión y en la de Manuel Almeida López.Ambos detenidos fueron acusados de una extorsión cometida en diciembre de 2013, aunque Almeida López quedó en libertad la semana pasada luego de que el Ministerio Público (MP) pidió que el proceso fuera sobreseído por no tener pruebas.El juicio continúa contra Ávila Salazar, pero la audiencia de ayer fue diferida para hoy martes debido a la incomparecencia de los elementos.Gregorio Pérez Gastélum, el abogado del inculpado, le solicitó al Tribunal de Enjuiciamiento unitario que preside la juez Florina Coronado Burciaga que haga comparecer a los agentes con el uso de la fuerza pública.Dijo que en caso de que no asistan, solicitará al Tribunal que esa prueba se deseche.Almeida López fue detenido el 15 de diciembre de 2013 en su casa de la colonia Siglo XXI por un grupo de ministeriales que se cubrían el rostro y portaban armas largas, quienes lo sometieron a base de golpes.De ahí lo trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado zona Norte, donde le dieron descargas eléctricas en los testículos, lo asfixiaron con una bolsa de plástico en la cabeza, le arrojaron agua por la nariz y le fracturaron las costillas con unas cizallas que también usaron para apretarle uno de los dedos del pie.Después de dos años y nueve meses de permanecer preso, el miércoles pasado un agente del Ministerio Público le solicitó al Tribunal de Enjuiciamiento el sobreseimiento o cierre del proceso penal iniciado al señalar que no tenía pruebas en su contra.Almeida y su abogado anunciaron que interpondrán una denuncia por la vía penal y civil para exigir una indemnización por el daño moral causado y espera que la Fiscalía ‘limpie’ su nombre.“Creemos José Luis Ávila también es inocente y fue torturado. El protocolo de Estambul resultó positivo en cuanto a tortura psicológica; sabemos que él no aguantó los golpes y aceptó hacer lo que le ordenaban los ministeriales, por eso no hay huellas de violencia física, pero sí de un daño psicológico”, dijo Pérez Gastélum.

