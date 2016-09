Zapatean danzantes juarenses en Italia

Con sus trajes coloridos y al son de la música mexicana, bailarines de danza folclórica de la Secundaria 60 conquistan Italia.Los integrantes del grupo “Témari”, fueron invitados por el Consulado Mexicano en Milán para participar allá en el 206 aniversario del inicio de la Independencia de México.Su travesía por diversas ciudades de aquel país europeo inició el pasado 12 de septiembre y concluirá el próximo 30 de este mes.José Castañeda Ochoa, coordinador académico del plantel, indicó que está en constante comunicación con los alumnos y su profesora de baile, Laura Guadalupe Sandoval Jasso.Con orgullo detalló que los estudiantes han dado sus mejores pasos en diversos lugares públicos como catedrales y en la Escuela de Danza, Arte y Movimiento en Catania.Enfundados en sus trajes de colores vivos bailaron también en el Laboratorio de Danza con niños que padecen Síndrome de Down en Milan, en el auditorio de la Escuela Leonardo da Vinci en Mascalucia y en Venecia.“Nos dicen los chicos que a la gente les ha gustado mucho su baile, definitivamente ellos llevaron a México para allá y lo pusieron en alto”, indicó el coordinador mientras mostraba algunas de las fotografías que le han enviado los alumnos a través de las redes sociales.Reconoció la entrega de los bailarines, quienes ensayan de las 19:00 a las 21:00 horas, al concluir las clases del turno vespertino.Ellos asumieron una gran responsabilidad al aceptar este reto y veo que lo hacen de la mejor manera y con mucha responsabilidad, afirma.A este viaje solamente acudieron 16 menores, aunque el grupo está conformado por 50 estudiantes ya que no todos pudieron costear los gastos que implica el avión, la estadía y la alimentación.“Tratamos de promover varias actividades pero como ya es costumbre ningún nivel de gobierno nos ayudó”, señala inconforme el encargado académico.Destacó que lo importante fue que los que sí tuvieron la oportunidad de viajar, tuvieron todo el apoyo de los padres de familia, compañeros y docentes.“Todos estamos muy orgullosos de ellos porque también son unos adolescentes muy comprometidos en el ámbito académico”, recalca. Lamenta una vez más que las autoridades de Educación no apoyen en estas actividades extracurriculares.Con promedios superiores a 8.5, cada uno de los 50 integrantes se esfuerza para poder mantener un equilibrio entre sus estudios, la danza y actividades familiares.“Los esperamos con los brazos abiertos y muy orgullosos por su participación”, puntualiza emocionado el coordinador educativo. (Maricela Morones / El Diario)

