Arroyo parte en dos a plantel

Más de 600 alumnos de la Primaria Francisco González Bocanegra están en riesgo, ya que un arroyo divide el plantel en dos, denunciaron padres de familia.Cada vez que llueve, el agua cruza por el patio principal y alcanza más de un metro de altura, señaló Sandra Ortiz, madre de familia de una estudiante, quien explicó que en las pasadas lluvias el agua llevaba tanta fuerza que arrastró el vehículo de uno de los maestros.“El carro estaba estacionado cuando de ratito comenzó a llover, el arroyo iba muy fuerte y movió el carro, yo vi que otros profesores tuvieron que casi cargarlo para sacarlo de ahí”, indicó la mujer.La institución está ubicada en el fraccionamiento Riberas del Bravo etapa 9, al oriente de la ciudad.El principal problema se genera en la calle Ribera de la Roca, ya que en esa intersección desemboca el agua de lo alto del fraccionamiento.Las afectaciones se generaron desde la creación del complejo habitacional hace 11 años aproximadamente.Con el paso del tiempo y la velocidad del agua, la banqueta de la escuela se ha desprendido poco a poco, por lo que las madres temen que se derrumbe totalmente mientras los estudiantes pasan por la zona.Dijo que muchos niños hacen caso omiso a la recomendación de no pasar por ese lugar. “Se aferran a pasar por ahí, porque del otro lado están las canchas y ellos quieren jugar”, puntualizó Ortiz.El arroyo de cauce natural que se tiene en la escuela deja toda clase de artículos desde basura, neumáticos, escombro y en ocasiones hasta animales muertos que arrastra la corriente.Ortiz dice tener miedo de que su hija o algunos de los infantes se vayan ahogar con la acumulación de agua.Aunque, cuando ocurre esta situación, los directivos optan por cancelar clases y así evitar algún accidente.Ante esto las autoridades de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte (Secyd), enviaron a ingenieros del departamento de Planeación para buscar una solución el problema.En un comunicado de prensa que emitió la dependencia se refirió que buscarán colocar cemento y algunos pequeños puentes para poder llegar a las canchas de basquetbol.Estas no son los únicos daños que presenta el plantel. Desde hace dos ciclos escolares han señalado las cuarteaduras en por lo menos tres salones.El deterioro es evidente en las aulas y aunque según las madres han interpuesto las quejas en Educación estatal, no han resuelto su denuncia.Entre el arroyo y los salones en mal estado, las padres viven en la incertidumbre pero aseguran que no hay otro plantel a dónde llevarlos. (Maricela Morones / El Diario)

