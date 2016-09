Traen con simulacros terremoto del 85

La mujer lesionada sufre una discapacidad que la obliga a utilizar una silla de ruedas y eso le dificulta su movilidad en medio del riesgo; es el elemento de la Unidad Canina el que localiza a la trabajadora y sus ladridos alertan al resto de bomberos y voluntarios para sacar a la empleada ante el temor de una réplica del temblor de 5.3 grados en la escala Richter.Tres lesionados fueron canalizados al Centro Médico de Especialidades en menos de 10 minutos, lo que se considera un tiempo de respuesta muy favorable, dice Jorge García, director de Protección Civil Estatal Zona Norte, quien encabezó el simulacro realizado en las instalaciones de la Aduana Fronteriza.Este fue uno de los tres simulacros realizados en la frontera con motivo del 31 aniversario del sismo registrado en la ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 y que gesta el Día Nacional de Protección Civil por decreto presidencia en el 2001.“Este se diferencia de los demás que hemos hecho donde hay un derrame de químicos y fugas de gas a consecuencia de un sismo de magnitud de 5.3 grados Richter, que no afecta las estructuras de los edificios pero sí puede dañar a las personas”, asegura García.Para el servidor público, la ciudad aún adolece por la falta de equipo para hacer frente a un fenómeno natural grave. Juárez requiere un mínimo de cuatro ambulancias más para Rescate Municipal y equipo para el Departamento de Bomberos.Jorge García destaca que Juárez no está exento de desastres naturales a causa de una falla sísmica y el punto de más alto riesgo lo representa el gas natural.“En caso de un sismo en Juárez sería en el área donde estamos trabajando que es la falla del río Bravo; es lo que nos muestran los estudios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) que se han hecho de dónde se llevaría a cabo”, explica.Añade que ante esta circunstancia las autoridades deben ser muy cuidadosas, ya que además de casas y empresas, importantes vialidades están construidas sobre el gasoducto.“Aquí tendríamos que ser muy cuidadosos, porque debemos recordar que el 90 por ciento de las casas y los edificios tienen gas natural. El sismo se manifiesta de abajo hacia arriba y podríamos sentir en ese momento que cualquier situación de esa naturaleza”, advierte.“En este simulacro se atendió la hipótesis de una fuga de gas butano, pero si se diera en la ciudad debemos saber cuántas unidades y con qué personal cuenta la empresa para atender una emergencia de esta naturaleza. Ya es necesario incorporar a las compañías de Gas Natural para prever estas situaciones”, plantea.Dice que actualmente las empresas de gas natural forman parte del mando unificado para contingencias urbanas y han auxiliado con la capacitación del personal de Protección Civil, bomberos y policías.“Pero no los hemos sumado a estos ejercicios porque no hemos tenido necesidad, recordemos que uno de los fenómenos que más ocurre en la ciudad son los hidrometeorológicos y lo que más se lesiona es la red de drenaje no las instalaciones de gas, pero sí tenemos que ver cómo los integramos a ellos”, expone el director de Protección Civil en la zona norte. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

