Hallan ciudadanos 54 restos óseos en rastreos de El Navajo

El rastreo ciudadano efectuado por unas 80 personas en el Arroyo del Navajo, ubicado en el municipio de Práxedis G. Guerrero, permitió localizar 54 restos óseos y cuatro prendas de vestir femeninas en 10 horas de búsqueda.Empleados de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado acompañaron a los familiares y amigos de desaparecidos solo un día, por lo que parte de lo hallado aún permanece allá en espera de que vayan a recogerlo.La abogada Karla Micheel Salas Ramírez, miembro del Grupo de Acción por los Derechos Humanos, dijo que el viernes 16 de septiembre localizaron 42 restos óseos, un calzón y una playera manchados presuntamente de sangre, así como un casquillo de fusil de asalto AK-47.Todo eso fue embalado y recogido por el personal del Departamento de Servicios Periciales que envió la Fiscalía General del Estado, agregó.El sábado 17 localizaron 12 restos óseos, una camiseta y una bolsa de mujer, pero ese día ya no acudieron los empleados de Servicios Periciales, informó.Ante eso, lo que hicieron fue fijar la ubicación de los hallazgos e informar a las autoridades para que a la brevedad vayan a recogerlos y procedan a su identificación, expresó.El grupo suspendió la búsqueda que iban a hacer el domingo, pues sin personal pericial no pueden hacer levantamientos. “Consideramos que estos resultados son positivos porque permitirán a una, dos, tres o más familias saber qué fue lo que ocurrió con sus seres queridos”, dijo.Esto significa terminar con la angustia permanente que se vive cuando un ser querido está desaparecido, agregó.También localizaron un pozo muy profundo donde desembocan dos brechas y en el cual creen que “fue arrojado algo o alguien”, informó.Esto van a informarlo a la Fiscalía para que acuda personal con equipo especializados a indagar en ese foso, expresó.“Hemos ido más lejos de donde ha ido la Fiscalía” y por eso también se halló además una obra tipo tumba hecha de cemento, aparte de una cabaña abandonada, añadió.Dijo que van a hacer un segundo rastreo, cuya fecha está pendiente de definir y convocó a profesionales independientes, sobre todo en criminalística y antropología, para que se unan a la búsqueda.Informó que van a mantener sus denuncias a nivel internacional contra la Fiscalía General del Estado por la negligencia, errores y omisiones con que actúa.La búsqueda fue realizada por familiares de mujeres y hombres desaparecidos con apoyo de activistas del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Grupo de Acción por los Derechos Humanos, Asamblea Regional Paso del Norte, Iniciativa Feminista, Colegio de la Frontera Norte, entre otros.Defiende FGE sus resultadosJorge Enrique González Nicolás, fiscal general del estado, dio a conocer que en la administración estatal que está por concluir, se realizaron alrededor de mil rastreos en busca de restos óseos; poco más de la mitad se llevaron a cabo en Ciudad Juárez.Sobre los organismos ciudadanos que señalan a la dependencia de no darles el apoyo necesario en el recorrido que realizaron el pasado fin de semana en el Arroyo del Navajo, el fiscal refirió que se les dio la seguridad que demandaron.“Están documentados casi mil rastreos que se han hecho con organizaciones y ahí están los resultados. Siempre habrá reclamos, es entendible. Lo que no es cierto es que se ha dejado de trabajar”, dijo.Silvia Nájera, vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), dijo que en el viernes acompañaron a las familias unos 70 agentes policiacos.González Nicolás refirió que han disminuido las desapariciones de mujeres, comparado con otros años cuando se tenía una alta tendencia.“Hoy ya no es un tema recurrente el de las desapariciones. El 99 por ciento de las personas que desaparecen son localizadas. Claro que quedaron cosas pendientes que se tienen que resolver”, dijo.Los acciones para localizar restos humanos se reforzarán con mayor seguridad y número de agentes, a fin de resguardar su integridad mientras realizan las indagatorias, dijo Silvia Nájera, vocera de la dependencia. (Con información de Francisco Chávez / El Diario)

