‘Guardan’ por 4 años equipo deportivo valuado en 1 mdp

Material deportivo valuado en más de un millón de pesos, que tendría que ser entregado a Juárez, se encontraba guardado desde 2012 en una bodega de las oficinas del Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD) en la capital del estado, aseguró su actual titular, Leonardo Fonseca Revilla.El material en desuso fue parte de una compra que realizó el ICHD desde hace cuatro años, por más de siete millones y medio, cuando se encontraba al frente del instituto el licenciado Luis Alfonso Rivera Campos.“Cuando llegué al Instituto vino la entrega-recepción y no quería firmar nada que no me constara, la pospusimos un tiempo, empecé a revisar todas las bodegas de las instalaciones y cuando abren una de las bodegas veo 15 rollos ‘que dije qué serán’ y los mandamos extender y era un área completa de taekwondo y una completa de luchas asociadas nuevas y me di cuenta que tenía unas etiquetas de recibido en el 2012”, declaró el directivo.Fonseca Revilla ocupó, a partir de abril de este año, la dirección en el ICHD que había estado a cargo de Raúl Saucedo Gaytán.“Pedí las facturas y vi todo el material deportivo que había, ya se había entregado gran parte, pero 15 dianas de tiro con arco, todo un equipo de hockey sobre pasto, todo lo de atletismo, lucha, judo, taekwondo no”, indicó.“Muchísimo material que la verdad me di cuenta ahorita del valor, y aunque vi las facturas nunca me puse a sumarlo, lo que sí vi es que el colchón vale 300 mil pesos y aquí en Juárez nunca se ha tenido un colchón de luchas asociadas”, aseguró el dirigente.El exdirector del deporte en aquella ciudad mandó sacar todo el material deportivo de dicha bodega, rentó un camión de mudanza y lo envió a esta ciudad. El contenido ya se está resguardado en una bodega, listo para entregarse al Instituto Municipal del Deporte de Juárez.“Es necesario que se resguarde, se tenga un registro un inventario de ello y que las ligas municipales sepan que el equipo está ahí y que es para ellos”, comentó Leonardo Fonseca.Las Ligas que se verán beneficiadas son las de atletismo, futbol, voleibol, hockey sobre pasto, natación, halterofilia, taekwondo, judo, lucha olímpica, karate, tiro con arco, box, polo acuático, deporte adaptado, tenis de mesa, softbol, ciclismo y equipo para jueceo y arbitraje. (Jesús Ángel Rodríguez / El Diario)• Hockey sobre pasto• Atletismo• Luchas• Judo• Taekwondo• 15 dianas de tiro con arco• atletismo• futbol• voleibol• hockey sobre pasto• natación• halterofilia• taekwondo• judo• lucha olímpica• karate• tiro con arco• box• polo acuático• deporte adaptado• tenis de mesa• softbol• ciclismo• equipo para jueceo y arbitraje

