Sin pruebas, lo tuvieron preso casi tres años

El 15 de diciembre del 2013 un grupo de agentes ministeriales irrumpieron en la casa de Manuel Almeida López.Después de someterlo a golpes lo llevaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado Zona Norte donde lo torturaron por horas para que se aprendiera una declaración fabricada por ellos y la dijera como versión propia.Descargas eléctricas en los testículos, asfixia con una bolsa de plástico en la cabeza y arrojarle agua por la nariz, además de fracturarle las costillas, es lo que cuenta que vivió.Horas después él y José Luis Ávila Salazar fueron presentados a reporteros de diversos medios como extorsionadores. Después de eso Manuel Almeida permaneció preso dos años y nueve meses, hasta el miércoles de la semana pasada cuando un agente del Ministerio Público solicitó a un Tribunal de Enjuiciamiento el sobreseimiento o cierre del proceso penal iniciado al señalar que no tenía pruebas en su contra.“Fueron 33 meses injustamente, por algo que no cometí, que yo nunca hice; fue por el capricho de ellos queriéndome incriminar injustamente”, reclamó el liberado.“Sí me causó muchos problemas psicológicos, la pérdida de mi familia, de mis hijos, de mi señora, fue un daño familiar, emocional… mis hijos sufrieron mucho, eran menores de edad, mi señora le hizo de padre y madre y los sacó adelante mientras el Estado me tuvo 33 meses encerrado injustificadamente”, exclamó.Almeida señaló que interpondrá una denuncia para exigir una indemnización por el daño moral causado.“Que se limpie mi imagen porque en el 2013 se dijo que yo era un extorsionador. Pero no soy, ni lo he sido, soy un comerciante de metales y pido se me indemnice por todos los gastos que hizo mi familia y porque a raíz de eso mi familia sufrió mucho, hambre y de todo”, exigió.En la acusación formulada por el MP se establece que el 14 de diciembre del 2013 la víctima recibió un último mensaje escrito a su celular donde lo emplazaban a entregar 14 mil pesos a cambio de no hacerle daño y el 15 de diciembre el afectado dejó el dinero envuelto en un plástico sobre el piso de un camión manejado por José Luis Ávila, quien era amigo de la víctima.El afectado se presentó a interponer la denuncia y como parte del interrogatorio hecho por los agentes ministeriales de la Unidad Antiextorsión, comentó que su amigo, José Luis le había recomendado que si tenía dinero pagara.Los policías le recomendaron al afectado dejar el dinero en la unidad, y ese mismo 14 de diciembre llegaron a detener a José Luis después de que él estacionó la unidad sin que nadie se hubiera presentado a recoger el dinero.El abogado de Manuel Almeida y de Ávila, Gregorio Pérez Gastélum señaló que a partir del diálogo de la víctima y de Ávila los ministeriales dedujeron que Ávila era el extorsionador y después de detenerlo lo torturaron físicamente hasta que suplicó que ya no golpearan y entonces le preguntaron quién era su cómplice. Ávila incriminó falsamente a Almeida López, porque fue el primer nombre que se le vino a la mente ya que su hijo laboraba con él.Horas después los ministeriales irrumpieron en la vivienda de Almeida López, en la colonia Siglo XXI, lo maltrataron y le dieron algunos golpes enfrente de sus hijos y luego lo trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado zona Norte en donde lo metieron a un cuarto que tenía un vidrio para hincarlo y exigirle que agarrara su “muleta”.“Ponen a José Luis enfrente de mí, yo estaba hincado y esposado y atrás de mí se pusieron dos agentes ministeriales, entonces él (Ávila) hace un movimiento como de malabar con la cabeza, voltea a ver a los ministeriales y se agacha y no me mira, nomás me dice tú me mandaste. Yo le pregunté ¿a qué te mandé? y él dice, a recoger un dinero; yo vuelvo a preguntar cuál dinero y él dice pos el dinero, la cuota. Y yo le dije no, estás loco, yo tengo mi negocio, no tengo necesidad de andar haciendo eso”, narró Almeida quien era dueño de una comercializadora de metales que fue cerrada tras su detención y su esposa fue vendiendo todo, las herramientas para sacar adelante a los seis hijos que procrearon.El protocolo de Estambul resultó positivo tanto para Manuel Almeida como para Ávila, en este último caso se determinó que fue tortura psicológica, pues desde un inicio no soportó los golpes y aceptó decir lo que le pedían.A diferencia de él, Almeida fue torturado unas tres veces, en cada una lo pasaron ante el agente del Ministerio Público, Francisco Rafael Menes Meraz, para que rindiera declaración y ya frente a la cámara Almeida se negó a leer la versión que le daban los ministeriales, fue así que terminó con las costillas fracturadas y casi ocho meses orinando sangre.La solicitud de sobreseimiento fue presentada el miércoles pasado por un agente del MP ante la juez Florina Coronado Burciaga e incluso la representación social renunció a interponer cualquier recurso y horas después el detenido quedó en libertad, informó el abogado Gastélum.El abogado dijo que durante los dos años y nueve meses que Manuel Almeida pasó detenido, el MP adscrito a la Fiscalía no agregó ninguna prueba.La carpeta contiene los mismos datos que se anexaron hasta la audiencia de vinculación a proceso, realizada unos días después de la detención, denunció.Agregó que incluso el MP escondió los comprobantes del ingreso de Almeida al hospital para que no se acreditara las lesiones sufridas durante la tortura pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) intervino y recuperó un informe de un médico del Cereso donde se narra el ingreso de su representado al nosocomio.