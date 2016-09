Lluvias se tragan ¡toda una calle!

Vecinos de la colonia Morelos Zaragoza se quejaron de que la corriente generada por las últimas lluvias quebró el concreto hidráulico que reviste la calle Ramón Corona y dejó una especie de despeñadero que, acusan, las autoridades no han atendido pese a que el camino se va fragmentando más con cada precipitación.El punto dañado se localiza a unos metros de la intersección de esa vialidad con la calle Luciano Becerra y a una corta distancia del bulevar Independencia.Carmen González, una de las afectadas, denunció públicamente que el caudal que se formó hace unas semanas originó que la barda que delimitaba su domicilio se derrumbara y dejara un poste de electricidad en aparente riesgo de colapsar.Los colonos se dicen molestos porque ninguna dependencia ha hecho nada para resolver el problema pese a que el presidente municipal, Javier González Mocken, ya ha visitado la zona en compañía de otros funcionarios de diferentes direcciones.Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil, reconoció que se trata de un asentamiento de alto riesgo, pero dijo que arreglarlo le compete exclusivamente a la Dirección General de Obras Públicas porque es ahí donde cuentan con la maquinaria necesaria para llevar a cabo esa tarea.Aunque dijo desconocer por qué esa autoridad no ha actuado, el funcionario indicó que hoy se coordinaría con el titular, Jorge Vázquez Guzmán, para revisar el caso.Por ahora, el área colapsada se ha convertido en un basurero donde se aprecian latas, botellas de vidrio quebradas, bolsas de plástico, envases de alimentos y otros desechos que emanan olores pestilentes.De acuerdo con Matamoros Barraza, en días pasados las autoridades habían colocado una cinta amarilla de precaución y unas montañas de arena para evitar que los conductores cayeran ahí, pero tales elementos no se ven más.“Cuando llueve, el agua sube hasta la mitad de la barda de las casas”, afirmó González. “El otro día que llegamos en la madrugada del trabajo tuvimos que rodear por la cuadra de atrás porque la corriente iba muy fuerte, hace unas dos o tres semanas. Es que todas las corrientes vienen a parar aquí”.La mujer documentó el hecho tomando fotografías de la especie de cascada que se forma cuando el cuerpo de agua corre hacia abajo del concreto quebrado.En las imágenes es evidente la gran concentración de agua pluvial que se hace y que constituye un riesgo para quien se atreviera a cruzar la calle. (Fernando Aguilar /El Diario)

