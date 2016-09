Retocarán leyenda del ‘Cerro de la Biblia’

Unos 500 fieles de la congregación religiosa “El Triunfo de la Cruz” se preparan para retocar la leyenda “Cd Juárez. La Biblia es la verdad, léela”, que hace 29 años pintaron en uno de los cerros de la Sierra de Juárez.Las labores de restauración se realizarán el próximo sábado 1 de octubre a partir de las 6:30 de la mañana, informó el pastor Gabriel Aldavazo. La más reciente fue el 19 de octubre de 2013.Para ello se utilizará una mezcla a base de agua y cal “que no es corrosiva” y participarán cientos de personas aplicando directamente el material o ayudando a subir los botes hasta las partes altas de la zona, indicó.“Lo único que hacemos es poner un determinado grupo de personas, en promedio 15, por letra y otro grupo hace una fila para pasar la mezcla”, dijo Aldavazo, quien quedó al frente de la congregación después de la muerte de Gerardo Bermúdez García, el impulsor.Según Aldavazo, los primeros voluntarios comienzan a llegar a las 5 de la mañana a las inmediaciones y los otros escalan el cerro a partir de las 6:30.El mensaje fue el centro de una controversia cuando en 2014, el grupo religioso “La Luz del Mundo” pintó con letras gigantes la leyenda “50 años apóstol S.J.F.”.La polémica llegó a tal grado que, en aquel tiempo, el entonces titular de Desarrollo Urbano, Eleno Villalba Salas, dijo primero que el permiso para retocar las letras no sería renovado, pero luego afirmó que el asunto se dejaría de lado.“Aunque tenemos permiso de la ciudad para pintar, no tenemos problema”, mencionó Aldavazo al comentar que siempre que han solicitado la autorización, ésta se les ha concedido.Una vez que terminen de pintar dijo que los voluntarios realizarán una oración por la ciudad por la autoridad.El pastor comentó en 1987, cuando distintas iglesias se unieron como parte de una campaña que buscaba dejar testimonio de que prevalecía la unidad entre los distintos cristianos de Ciudad Juárez, pues, en aquel tiempo, la percepción colectiva era que existía una división administrativa.“Esas letras las hicimos entre cinco personas. Realmente no es complicado. Tratamos de hacerlo en octubre, que es cuando ya pasó la temporada de lluvia para que no se deslaven. El sol y el clima dan la oportunidad de que se endurezca. Ya son 29 años en los que se ha ido fijando la cal en la piedra”, destacó. (Fernando Aguilar / El Diario)

