Acechan multas a ‘uberianos’

La oficina de Transporte Público ha aplicado ocho infracciones a operadores de Uber por prestar el servicio sin tener permiso del Gobierno, afirmó el encargado en Ciudad Juárez, Luis Manuel García Reyes.La opción de Uber para traslados, por medio de una plataforma en teléfonos inteligentes, entró en vigor en esta ciudad el 24 de junio pasado.“No es una ninguna persecución en contra de algún sector o modalidad de servicio, sin embargo el inspector tiene que andar haciendo su tarea, y si dentro de sus inspecciones detecta algún vehículo que este prestando el servicio sin la autorización correspondiente, tiene la obligación de aplicar la ley”, expuso el funcionario.La multa es por prestar el servicio público sin autorización; es de 100 salarios mínimos, que equivalen a 7 mil 304 pesos.Con la puesta en marcha de Uber en la localidad, los viajes en taxi convencional han disminuido, sobre todo en las zonas comerciales y hoteleras, señaló el jefe de Transporte Público.“Los taxistas no me han comentado un porcentaje, pero manifiestan que se han visto afectados sobre todo en las zonas comerciales u hoteleras”, afirmó García.Dijo que los conductores de Uber que han sido infraccionados fueron detectados por los inspectores de Transporte Público, y tras aplicar la sanción, todos han pagado.“De hecho no hay una negativa por parte de ellos de que no están prestando el servicio público, más bien lo que mencionan es que no tenían conocimiento que estaban prestando un servicio público sin autorización”, comentó.El funcionario anotó que la aplicación de Uber no necesita autorización para prestar el servicio, pero el conductor sí, de acuerdo con la ley de Transporte Público.“El particular socio o asociado que entra bajo ese esquema presta el servicio de un lugar a otro, traslada a una persona de un lugar a otro mediante el pago de una contraprestación”, subrayó García.El funcionario aseguró que para contrarrestar la competencia de Uber, los concesionarios de este servicio implementarán el taxímetro.“Lo único que nos falta es la tarifa, y está por resolverse esa situación, pero ya tienen proveedor, entraría lo más pronto posible, ya tienen proveedor y están adoptando las medidas”, aseguró García Reyes.Creado en Estados Unidos hace cinco años, Uber es una vía de transporte que funciona a través de una aplicación móvil en la cual, una persona puede viajar en el auto de otra por una tarifa variable que se carga a su tarjeta de crédito, débito o cuenta de PayPal, previamente registrada, en Juárez también ya se puede pagar en efectivo.

